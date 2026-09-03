Русия затваря филиалите на Гьоте институт

Русия ще затвори германските културни центрове на Гьоте институт, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Новината идва след като Германия обвини Русия за инциденте с дрон на летището в Лайпциг. Мярката е в отговор на закриването на руския културен център в Берлин и консулството в Бон.

"Разбира се, че те ще бъдат закрити, след като нашият културен център бъде изгонен от германската столица", каза Лавров по време на лекция на руското общество "Знание", организирана "в кулоарите“ на XI Източен икономически форум, предаде "Интерфакс".

Във вторник руският президент Владимир Путин обвини Германия, че е подхвърлила доказателства, за да обвини Москва за инцидента с дрона.

Лавров заяви, че Русия ще затвори центровете в градовете Москва, Санкт Петербург и Новосибирск, след решението на Германия да спре дейността на руския център в Берлин.

"Те (Германия) съзнателно предприеха тази стъпка - и те със сигурност са го разбрали, което означава край на културното им присъствие в Русия", каза Лавров, цитиран от ТАСС.

Центровете останаха отворени "въпреки всички украински усложнения в отношенията ни със Запада", добави той.

Първият руски Гьоте-институт отваря врати в Москва през 1992 г., скоро след разпадането на Съветския съюз.

През 2018 г. Русия нареди закриването на Британския съвет след дипломатически спор с Великобритания.

В сряда заместникът на Лавров - Александър Грушко, заяви, че Русия ще отмъсти "много скоро" за затварянето на консулството в Бон.