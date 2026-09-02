Казусът "Ива Михайлова" се разраства. Скопие иска България да екстрадира осъдения й баща

Македонският премиер Християн Мицкоски очаква България да предаде Симеон Михайлов, който се издирва от Северна Македония за излежаване на присъда, съобщи "Слободен печат".
Симеон Михайлов е баща на Ива Михайлова, която е в центъра на поредния спорен казус между двете страни. Тя е изправена пред македонски съд заради участието ѝ в катастрофа, при която има загинал човек. При инцидента пострада и тя, но документите са ѝ отнети от местните власти и тя не може да се лекува в България, както предпочита.
Симеон Михайлов е осъден на последна инстанция в Северна Македония на наказание от 12 години и шест месеца лишаване от свобода за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел.
"Ние издирваме Симеон Михайлов и очаквам нашите партньори да постъпят в съответствие с партньорството. Ние сме партньори с източния ни съсед (България) в рамките на НАТО. Очакваме хората, които се издирват, които са извършили някакво престъпление, да бъдат екстрадирани в духа на партньорството, за да бъдат изправени пред закона и справедливостта", каза Мицкоски, цитиран от БТА.
Делото е познато в общественото пространство в Северна Македония като случая "Детонатор". Михайлов е осъден за опит за убийство на Дацо Белски - телохранител на бившия директор на Управлението за сигурност и контраразузнаване на Северна Македония Сашо Миялков. Твърди се, че са извършени два опита за убийство с поставяне на бомба в контейнер за смет, като при втория Белски е пострадал и е бил откаран в болница, припомня "Слободен печат".
Стана ясно, че Михайлов се намира в България, след като се появи в публичното пространство на няколко пъти - в ефира на български телевизии и на протест пред посолството на Република Северна Македония в София в защита на дъщеря му - Ива Михайлова.
Тя е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония и в момента срещу нея се води дело съда в Кочани. И двамата имат и българско гражданство, и на Северна Македония.
Случаят с Ива Михайлова нашумя, след като документите ѝ бяха отнети след катастрофа със загинал човек, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.
Процедурата за екстрадиция на Симеон Михайлов изисква първо той да бъде арестуван от държавата, в която се намира и след това да бъде екстрадиран в държавата, която е издала искането, пояснява "Слободен печат".
Според местни юристи обаче Михайлов не може да бъде екстрадиран от държава, чието гражданство притежава.
Още вчера писах, че отношението към дъщерята прилича на изнудване бащата да се предаде.
Донякъде си прав. Но има едно нещо, което е безспорно в случая - отказът да се допусне български лекарски екип да лекува момичето в Македония, щом като не допускат лечението ѝ в България и след като в Македония не са в състояние да ѝ осигурят подходящо лечение. Това е чисто хуманитарен въпрос и никакви аргументи не оправдават отказът от съдействие на македонските власти. Дори момичето да е виновно и да бъде справедливо осъдено, това не е основание да бъде оставена без лечение и с тежки последствия и инвалидност за цял живот.
Когато фактите и доказателствата не ви изнасят, най-лесно е да викате „пропаганда“. Никой не се меси във вътрешните ви работи. Обществеността просто реагира на очевиден двоен стандарт: съдът ви крие експертизите, които оневиняват момичето, а премиерът ви иска екстрадиция на български гражданин, въпреки че отлично знае, че Конституцията на България (както и вашата собствена) не позволява екстрадиция на свои граждани. Справедливост не се раздава с политически пресконференции на площада, а с факти в съдебната зала.Такава е политиката в европейските държави, към които твърдите, че искате да принадлежите.
Северно Македонско „правосъдие“ в едно изречение: да откажеш лечение на момиче със счупен гръбнак, да скриеш две експертизи, които я оневиняват, и да превърнеш една катастрофа в политически цирк. Сега Скопие настоява за екстрадиция и на бащата, размахвайки стара присъда. Истината обаче е, че там не търсят справедливост, а си отмъщават на семейството заради българското им самосъзнание. България по закон не екстрадира своите граждани и няма как да позволи този политически мотивиран тормоз .
Што тропаш глупости? Државата Македонија има закони во кое сите лица кои направиле кривично дело мора да одговараат. Ова што го прави бугарската јавност, телевизиите, порталите и некои пратеници од Бугарскиот парламент со велико бугарска пропаганда е срамота. Затоа гледајте си ги вашите внатрешни работи и не се мешајте во внатрешните работи на државата Македонија.
И тук и там поръчковите дела са нормално явление..................
Тя и Северна Корея също като Северна Македония има закони. Ти уважаваш ли ги?
С тази "драма" трябва да изглеждаме твърде жалки в очите на Европа. Фямилията Михайлови не изглежда никак читава- едно убийство, един опит за убийство и сдружаване с престъпна цел.Бащата избягал от правосъдието, дъщерята иска да избяга правосъдието. Хайде, уважвайте законите на другите. Има заинтересовани лица, които подклаждат раздора. Ако държавата в лицето на Радев се намеси, историята ще придобие напълно гратесков вид и ще унижи него.