Казусът "Ива Михайлова" се разраства. Скопие иска България да екстрадира осъдения й баща

Македонският премиер Християн Мицкоски очаква България да предаде Симеон Михайлов, който се издирва от Северна Македония за излежаване на присъда, съобщи "Слободен печат".

Симеон Михайлов е баща на Ива Михайлова, която е в центъра на поредния спорен казус между двете страни. Тя е изправена пред македонски съд заради участието ѝ в катастрофа, при която има загинал човек. При инцидента пострада и тя, но документите са ѝ отнети от местните власти и тя не може да се лекува в България, както предпочита.

Симеон Михайлов е осъден на последна инстанция в Северна Македония на наказание от 12 години и шест месеца лишаване от свобода за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел.

"Ние издирваме Симеон Михайлов и очаквам нашите партньори да постъпят в съответствие с партньорството. Ние сме партньори с източния ни съсед (България) в рамките на НАТО. Очакваме хората, които се издирват, които са извършили някакво престъпление, да бъдат екстрадирани в духа на партньорството, за да бъдат изправени пред закона и справедливостта", каза Мицкоски, цитиран от БТА.

Делото е познато в общественото пространство в Северна Македония като случая "Детонатор". Михайлов е осъден за опит за убийство на Дацо Белски - телохранител на бившия директор на Управлението за сигурност и контраразузнаване на Северна Македония Сашо Миялков. Твърди се, че са извършени два опита за убийство с поставяне на бомба в контейнер за смет, като при втория Белски е пострадал и е бил откаран в болница, припомня "Слободен печат".

Стана ясно, че Михайлов се намира в България, след като се появи в публичното пространство на няколко пъти - в ефира на български телевизии и на протест пред посолството на Република Северна Македония в София в защита на дъщеря му - Ива Михайлова.

Тя е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония и в момента срещу нея се води дело съда в Кочани. И двамата имат и българско гражданство, и на Северна Македония.

Случаят с Ива Михайлова нашумя, след като документите ѝ бяха отнети след катастрофа със загинал човек, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

Процедурата за екстрадиция на Симеон Михайлов изисква първо той да бъде арестуван от държавата, в която се намира и след това да бъде екстрадиран в държавата, която е издала искането, пояснява "Слободен печат".

Според местни юристи обаче Михайлов не може да бъде екстрадиран от държава, чието гражданство притежава.