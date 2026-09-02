Киселото мляко остава неизменна част от трапезата на българина

Киселото мляко продължава да бъде един от най-традиционните и предпочитани млечни продукти на българската трапеза както самостоятелно, така и като част от редица традиционни ястия. Това показват данните на Kaufland България, като само през 2025 г. клиентите на ритейлъра са закупили близо 30 млн. опаковки кисело мляко. През настоящата година веригата очаква търсеното да продължи да расте с още 10%.

Значителен принос в категорията имат продуктите на „Обединена млечна компания“ (ОМК), с която Kaufland работи още от края на 2005 г. През изминалата година в магазините на веригата са реализирани общо 4,6 млн. опаковки кисело мляко от портфолиото на компанията, като над 3,8 млн. от тях са с марка "Верея".

Интересът към традиционната българска марка продължава да расте и през 2026 г. Само за първата половина на годината продажбите на кисели млека "Верея" в Kaufland отбелязват 19% ръст. При запазване на тази тенденция до края на годината веригата очаква да реализира над 4.5 млн. опаковки кисело мляко "Верея".

Партньорството между Kaufland и "Обединена млечна компания" започва преди повече от 20 години със стъпването на ритейлъра на българския пазар. Днес сътрудничеството обхваща широк асортимент от млечни продукти с марка "Верея".

Само през 2025 г. в магазините на Kaufland са реализирани над 2.93 млн. литра краве мляко "Верея", както и над 58 тона краве сирене само на насипна витрина. Предлаганият във веригата асортимент включва още плодови млека, айрян, масло, опаковани краве сирене и кашкавал.

Повече за историята на "Верея", както и на други български производители, партньори на Kaufland, можете да намерите в рубриката "Истории от корена".