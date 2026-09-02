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Радев и шефове на спецслужби се срещнах с шеф в НАТО

1 коментар
Сградата на Министерството на отбраната в София, сн. БГНЕС
Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от правителствената информационна служба.
 
По време на срещата беше обсъдена средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО. В срещата участваха председателят на ДАНС Пламен Тончев и председателят на ДАР Антоан Гечев.
 
В съобщението няма информация дали по време на разговора е била обсъдена и хибридната атака срещу Германия, зад която по информация на германските служби стой Русия. 

Ключови думи

НАТО Радев разузнаване ДАНС Пламен Тончев
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1 коментар

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  1. Bлaдo
    #1

    символична и по милост (за наште вАЭнни и АфицЭрЪЙ) е тая "среща", щото и радЭф, шефовете на спецслужбите ни НЯМАТ допуск да научават чувствителна НАТОвска информация, щото са сОвЭцки мЭkЭpЭта...

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