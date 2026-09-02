Радев и шефове на спецслужби се срещнах с шеф в НАТО

Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от правителствената информационна служба.

По време на срещата беше обсъдена средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО. В срещата участваха председателят на ДАНС Пламен Тончев и председателят на ДАР Антоан Гечев.

В съобщението няма информация дали по време на разговора е била обсъдена и хибридната атака срещу Германия, зад която по информация на германските служби стой Русия.