Отстранената от ЗИКДБ Десислава Малинова: Политиката и личните интереси прегазиха бъдещето на детската болница

Политически назначения, уреждане на "наши хора" и измислени мотиви стоят зад решението на Министерството на здравеопазването да смени ръководството на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" (ЗИКДБ) ЕАД. Това заявява в своя позиция отстраненият изпълнителен директор на дружеството Десислава Малинова.
Смяната бе обявена на 1 септември от здравния министър без Съветът на директорите да бъде информиран по надлежния ред и без официални основания, твърди тя. Според Малинова с това решение правителството зачерква свършеното до момента и реално отлага изграждането на Националната детска болница за неопределено време.
Малинова беше назначена през март 2025 г. от здравния министър Силви Кирилов в правителството на Росен Желязков. Сега на нейно място начело на компанията се връща Елена Пенева, която оглавяваше ЗИКДБ в периода 2022-2023 г.
Здравният министър Катя Ивкова мотивира вчера смяната на ръководството на ЗИКДБ с липса на напредък през последните години както по изграждането на детската болница, така и по регламементирането на статута ѝ и обезпечаването с кадри. Освен това Ивкова и регионалният министър Иван Шишков заявиха, че ще направят ново задание и обществена поръчка за проектирането на болницата, тъй като в настоящата поръчка са заложени излишни неща, които водят до разхищение на обществен ресурс. Като примери бяха дадени големият брой операционни и болнични легла.
Предизвикателство към здравния министър: Изчакайте ВАС
Малинова категорично отхвърля твърденията на министерството за "правна безизходица" и финансови "разхищения". Тя пояснява, че процедурата за проектиране е била спряна заради жалба на една фирма пред Комисията за защита на конкуренцията, а окончателното произнасяне на Върховния административен съд (ВАС) е насрочено за 15 септември 2026 г.
"Предизвиквам министъра: Изчакайте ВАС! Ако бъде отхвърлена т.нар. безизходица, ще поемете ли политическа отговорност и ще подадете ли оставка?“, пита бившият шеф на ЗИКДБ.
По думите ѝ дружеството е с положителен финансов резултат, а финансовите отчети се внасят ежемесечно в Народното събрание, което прави обвиненията в злоупотреби неоснователни.
"Проектът е базиран на експертни анализи"
Относно параметрите на планираната болница, включително броя на леглата и операционните зали, Малинова подчертава, че те са изготвени от специалисти, за да осигурят съвременно европейско лечебно заведение, а не регионална болница.
Тя допълва, че лично е предложила на здравния министър да подаде оставка, ако присъствието ѝ е пречка за казуса, но предложението е било игнорирано. "Целта очевидно не е била решение на казуса, а овладяване на поста и трудоустрояване на определени хора. Да започнеш от пълната нула проект, чакан с десетилетия, е престъпно спрямо здравето на българските деца“, заявява Малинова.
"Борбата ни не е за постове. Дори съдът да възстанови правата ни, това няма значение. Значение има само едно: България да има съвременна детска болница, отговаряща на всички европейски изисквания", казва тя.
Малинова допълва, че екипът ѝ продължава да се бори срещу безхаберието в сектора, тъй като основната цел остава построяването на модерна детска болница у нас, а не запазването на конкретни постове.
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3 коментара
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Таман се бяхте сдружили поне две дузини лакомници и работата взе, че се развали. Не знам какво иска сега правителството, но предишното беше направо клекнало пред задругата, която виждаше себе в тази болница дойна крава.
Много шум започна да вдига тази креслива женица. Тя е почнала като квартална активистка срещу ромите във „Виетнамските общежития“ с примес на популистки национализъм, минала е през кандидат за депутат от „Волт“ – либерално, прозападно ориентирана, до приближена на Мая Манолова – популистко ляво с руски наклон. За награда Манолова през ИТН я урежда за директор – това се нарича трудоустрояване на политически кадър, който в живота си може да се опише като политически хамелеон. Все пак някои ще кажат, …
че е имала опит. Била е доверено лице на Мазнейков, като се сближава с него покрай финансирането на новата му болница от една банка. Кресливата госпожа е била ръководител на екип, като единствената ѝ роля за одобрението на кредита му е, че му е вдигала телефона и е успяла да не се скара с него. Истината е, че трябва да спрем да даваме комплексни проекти за над милиард на някой, който през живота си е подготвял папки с документи за подпис от клиент и го е играл кол център, за да урежда срещи за кредит. Подобни хора дори не знаят, че балансът се равнява, но почват да коментират как компанията нямала загуба... Нали е проектна компания и няма дейност. Кресливата госпожа даже е уредила и юристката от банката в борда на компанията. И в крайна сметка нека това да е за урок на всички, които си мислят, че колкото и некадърни да са, могат да спечелят от лотарията и да си уредят живота, набивайки се на някакво място. Уреждането на живота не е от заплата...
Преди 4-5 години Кирил Ананиев като министър беше усигурил финансиране строежа на болницата в стария корпус в Александровска болница и ги информира, че болницата ще бъде готова за три години. Ако се отиде на нов проект и след десет години болницата няма да е готова. За съжаление вероятно ще излезе прав!