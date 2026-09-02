Отстранената от ЗИКДБ Десислава Малинова: Политиката и личните интереси прегазиха бъдещето на детската болница

Политически назначения, уреждане на "наши хора" и измислени мотиви стоят зад решението на Министерството на здравеопазването да смени ръководството на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" (ЗИКДБ) ЕАД. Това заявява в своя позиция отстраненият изпълнителен директор на дружеството Десислава Малинова.

Смяната бе обявена на 1 септември от здравния министър без Съветът на директорите да бъде информиран по надлежния ред и без официални основания, твърди тя. Според Малинова с това решение правителството зачерква свършеното до момента и реално отлага изграждането на Националната детска болница за неопределено време.

Малинова беше назначена през март 2025 г. от здравния министър Силви Кирилов в правителството на Росен Желязков. Сега на нейно място начело на компанията се връща Елена Пенева, която оглавяваше ЗИКДБ в периода 2022-2023 г.

Здравният министър Катя Ивкова мотивира вчера смяната на ръководството на ЗИКДБ с липса на напредък през последните години както по изграждането на детската болница, така и по регламементирането на статута ѝ и обезпечаването с кадри. Освен това Ивкова и регионалният министър Иван Шишков заявиха, че ще направят ново задание и обществена поръчка за проектирането на болницата, тъй като в настоящата поръчка са заложени излишни неща, които водят до разхищение на обществен ресурс. Като примери бяха дадени големият брой операционни и болнични легла.

Предизвикателство към здравния министър: Изчакайте ВАС

Малинова категорично отхвърля твърденията на министерството за "правна безизходица" и финансови "разхищения". Тя пояснява, че процедурата за проектиране е била спряна заради жалба на една фирма пред Комисията за защита на конкуренцията, а окончателното произнасяне на Върховния административен съд (ВАС) е насрочено за 15 септември 2026 г.

"Предизвиквам министъра: Изчакайте ВАС! Ако бъде отхвърлена т.нар. безизходица, ще поемете ли политическа отговорност и ще подадете ли оставка?“, пита бившият шеф на ЗИКДБ.

По думите ѝ дружеството е с положителен финансов резултат, а финансовите отчети се внасят ежемесечно в Народното събрание, което прави обвиненията в злоупотреби неоснователни.

"Проектът е базиран на експертни анализи"

Относно параметрите на планираната болница, включително броя на леглата и операционните зали, Малинова подчертава, че те са изготвени от специалисти, за да осигурят съвременно европейско лечебно заведение, а не регионална болница.

Тя допълва, че лично е предложила на здравния министър да подаде оставка, ако присъствието ѝ е пречка за казуса, но предложението е било игнорирано. "Целта очевидно не е била решение на казуса, а овладяване на поста и трудоустрояване на определени хора. Да започнеш от пълната нула проект, чакан с десетилетия, е престъпно спрямо здравето на българските деца“, заявява Малинова.

"Борбата ни не е за постове. Дори съдът да възстанови правата ни, това няма значение. Значение има само едно: България да има съвременна детска болница, отговаряща на всички европейски изисквания", казва тя.

Малинова допълва, че екипът ѝ продължава да се бори срещу безхаберието в сектора, тъй като основната цел остава построяването на модерна детска болница у нас, а не запазването на конкретни постове.