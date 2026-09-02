Договорен е 10% ръст на клиничните пътеки, от догодина 20% от стойността им ще е за медиците

Цените на клиничните пътеки се увеличават с 10% от 1 септември, а от следващата година се предвижда в цената да бъде калкулиран и труда на медицинските специалисти. Това съобщи изпълняващият длъжността управител на НЗОК д-р Асен Меджидиев в сряда, когато отчете свършеното за двата месеца, в които оглавяваше институцията.

Меджидиев посочи, че след приемането на бюджета в рамките на 30 дни е бил завършен процесът по договаряне на Националния рамков договор (НРД) с пълно съгласие. Очаква се в петък той да бъде одобрен от Надзорния съвет на НЗОК.

"Увеличението за общопрактикуващите лекари е с 4.4% със задна дата от 1 януари с цел подобряване на профилактиката на пациентите. Същото е и увеличението в извънболничната медицинска помощ с цел извършване на повече дейности, прехвърлени от болниците с цел намаляване на хоспитализациите. Увеличаваме цените на клиничните пътеки с 10% считано от 1 сепетмври. Така че с така наречения "лош бюджет" успяхме да постигнем увеличение за дейности, които са стратегически за държавата", каза Меджидиев.

По думите му веднага след приемането на този НРД ще се премине към подготовката на анекси за следващия бюджет. Меджидиев посочи, че в анексите ще се мисли за остойностяване на труда в клиничните пътеки на медицинския персонал. "Моята идея е трудът да се заложи като процент в стойността на всяка една клинична пътека. Примерно ако пътеката е 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. От тях 60% да са за лекарите, 30% за сестрите и 10% за санитарите", обясни Меджидиев. Той уточни, че за изпълнител на пътеката ще се водят както лекари със специалности, така и такива и без. По думите му това е една от идеите, които съсловните организациите подкрепят, но е въпрос на преговори да залегне в анексите към НРД.

Съобщено беше още, че здравните власти и "Информационно обслужване" са разработили два нови модула в приложението еЗдраве – за подаване на сигнали от пациенти при установени несъответствия в медицинското им досие и финансов модул, който ще показва какви средства е разплатила държавата за извършените им медицински дейности.

Новата функционалност за сигнали вече работи от около месец. Тя е част от мерките за засилване на контрола върху лечебните заведения и позволява на пациентите да сигнализират, ако в досието им е отбелязана медицинска дейност, която реално не е извършена. За това помага и осигуряването на достъп на повече хора до приложението еЗдраве. "Само за един месец са сдвоени устройствата на 1100 граждани на ден. За сравнение, преди тази кампания тези устройства се сдвояваха при 250 граждани на ден. Значи имаме 4 пъти увеличение, като общо за месец август сдвоените устройства са 25 000 повече", съобщи Меджидиев. По думите му кампанията за активиране и използване на еЗдраве ще продължи.

Подробности за модула "Публичен контрол" представи Ивайло Стойчев от "Информационно обслужване", който обясни, че процесът преминава през четири основни стъпки.

Първо гражданинът преглежда медицинските събития, записани в електронното му здравно досие, като има опция да отговори на въпроса "Вие ли сте били?". Ако установи дейност, която не е извършена, може да отбележи бутона "НЕ" и така да подаде сигнал. След това сигналът се насочва към контролните органи, които извършват проверка. Четвъртата стъпка е предоставянето на резултата от проверката на гражданина.

Само за първия месец от функционирането на модула са подадени 1760 сигнала и са започнали 560 проверки.

"Това е още една възможност за идентифициране на нередности и подаване на сигнал за проверки", посочи Меджидиев.

Засилването на контрола върху лечебните заведения е било сред основните акценти в работата на ръководството на НЗОК през последните два месеца. Само през август здравната каса е извършила 26 кръстосани проверки в страната. При тях служители на една районна здравноосигурителна каса са проверявали работата на друга, което според Меджидиев е част от усилията за по-ефективен контрол. Проверките са установили случаи на отчетени, но реално неизвършени медицински и дентални дейности, заради което са прекратени пет договора на изпълнители.

Меджидиев пое управлението на касата в началото на юли в качеството си на втори подуправител на фонда, тъй като предишните управител и подуправител бяха отстранени. Утре се очаква парламентът да гласува кандидатурите на управляващата партия "Прогресивна България" за управител и подуправител на НЗОК Владимир Даскалов и Здравко Шушков, които бяха изслушани от парламентарната здравна комисия през миналата седмица. Освен управляващите, кандидат за управител на НЗОК издигнаха и от "Продължаваме промяната" – това е бившият управител на касата Станимир Михайлов.