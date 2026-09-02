Нивото на Дунав в българския участък продължава да се колебае

Нивото на река Дунав в българския участък на места се покачва, а на други спада през последното денонощие. Това показват данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Повишениие е регистрирано при водомерните постове Силистра - с 6 см, Русе - с 4 см, Свищов - с 2 см и Никопол с - 1 см.

Понижение с 3 см е отчетено при Ново село и Лом, а при Видин и Оряхово понижението на нивото е с по 1 см.

По информация на дирекция "Речен надзор" заседналата преди ден в района на остров Батин баржа все още не е отседнала. Тя е извън корабоплавателния път, като преминаването в района става при повишено внимание.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.