Атанас Атанасов: Били ли са Ами и Таки агенти на службите?

"Аз питам директно - тези така наречени Ами и Таки, агенти ли са били дълги години на службите, или са били обекти, върху които е имало оперативно покритие", попита депутатът от "Демократична България" Атанас Атанасов в ефира на бТв във вторник във връзка със случая със заглушителя в "Драгалевци".

Преди десетина дни от ДАНС съобщиха, че са открили мощен GPS заглушител в столичния квартал "Драгалевци". Впоследствие се заговори и за тайни тунели под сградата със заглушителя.

Премиерът Румен Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев намесиха и името на известния бизнесмен Размиг Чакърян – Ами, което често се свързва с бизнес интересите на Христофорос Аманатидис - Таки.

Прокуратурата обаче твърди, че няма намерено устройство, за което експертите да са потвърдили, че е заглушител.

Миналата седмица Демерджиев обяви, че до ресторант "Келари" в "Драгалевци" е открит джип със заглушаващо устройство, а заведението е свързано с Ами.

Той е свързван с доходоносния аутсорсинг на държавни бизнеси по границите с Турция и със златните ТИР паркинги.

Според Атанас Атанасов случаят със заглушителя в "Драгалевци" е провал за службите, тъй като по данни на прокуратурата заглушител няма. Той допуска, че в случая е имало теч на информация.

"Има ли риск с тези изменения в закона всичко това, което е свързано с дейността на тези лица, да бъде унищожено?", попита депутатът, визирайки предлжените промени в закона за ДАНС, с които някои досиета могат да останат вечна тайна.

Според Атанасов българските служби трябва да гледат напред, а не да се връщат 35 години назад. По думите му има много наследени навици още от времето на Държавна сигурност, като един от тях е да се прави опит да се даде възможност на службите да унищожават информация без граждански контрол.

Това не трябва да се допуска, защото имаме спомени от 90-те години какво се случва с досиетата на Държавна сигурност“, каза той.

Според него съществува сериозен проблем със системата за сигурност в България и от службите изтича информация към Русия.

"Ще ви дам два примера. През август месец беше оповестено едно задълбочено проучване в едно списание, „Френч експрес“, където за срок от три месеца са били интервюирани голям кръг от бивши и настоящи ръководители на службите за сигурност в Европа. България е на дъното. Нула точки. Това означава, че ние не сме надежден съюзник в тази сложна ситуация, в която функционираме", каза той.

По думите му това е много сериозен риск изобщо за сигурността в Европа, за координацията между службите и това е голям проблем за българските служби да получават надеждна оперативна информация.

"Няма доверие към ръководството", каза той.

"ГЕРБ може да нямат кандидат за президент"

Атанасов допуска най-голямата опозиционна партия в лицето на ГЕРБ да не издигне свой кандидат за президент на предстоящия вот през октомври.

"Борисов и ГЕРБ нека заявят позицията си - ще имат ли кандидат, или не? Някакви сигнали идват сякаш, че няма да издигнат кандидат”, каза той в сряда пред бТВ.

Атанасов обяви публично подкрепата си за Андрей Гюров и заяви, че

неговата задача като кандидат е да обедини цялата проевропейска демократична общност в своя подкрепа.

"Защото в крайна сметка този избор ще бъде решен между - образно казано, Изтока и Запада и техните поддръжници в България", допълни той и изрази надежда да бъдат положени усилия да се привлекат гласоподаватели и от центристката общност.

Според него има тежка концентрация на червена власт в парламента, визирайки мнозинството на "Прогресивна България". Атанасов смята, че изборът на Йотова за държавен глава ще се превърне в президентски чадър върху това, което упражнява властта.

По думите му властта има нужда от силен коректив.

Атанасов отличи високо работа на Георги Кандев като главен секретар на МВР. Кандев сега е кандидат за вицепрезидент.

Първоначално той остана главен секретар и с идването на правителството на Румен Радев, но напусна около месец след това и намекна, че ползван за "фасада" на чужди решения и се е пречело на работата му.

Според Атанасов по време на кампанията Кандев ще има шанс да обясни кой му е пречил да работи и защо е напуснал системата на МВР.