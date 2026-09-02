Най-голямата частна авиокомпания в Турция върна самолети във въздуха и отмени полети до Москва след заплахата на Зеленски

Най-голямата частна авиокомпания в Турция Pegasus през нощта на 2 септември е отклонила няколко самолета, летели към Москва, съобщават "Осторожно, новости" и "Пост". Това се е случило след заплахата на украинския президент Владимир Зеленски да затвори въздушното пространство над Русия.

По-специално, обратно към летищата на излитане са били изпратени самолетите, изпълняващи полетите PC1456 Бодрум–Москва, PC1521 Измир–Москва и PC1576 Анталия–Москва.

Сутринта авиокомпанията е отменила няколко десетки полета от Истанбул до Москва и Санкт Петербург, както и от Анталия, Измир и Даламан до руски градове. Отменени са били и обратните полети от Русия.

Представител на Pegasus е заявил на пътниците от един от отменените полети, че "турската страна забранява излитанията" и че в компанията не знаят какво да очакват по-нататък.

В руските билетни каси на Pegasus са заявили, че "не им е известно" дали самолетите на авиокомпанията ще летят до Москва, и не са успели да дадат информация за предстоящите полети.

Според изчисления на "Осторожно, новости" през изминалата нощ заради заплахата от безпилотници на московските летища са били отменени или забавени около 80 полета. В Шереметиево промените в разписанието са засегнали 40 полета, в Домодедово – 20, а във Внуково – 17.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че през нощта над 11 региона на Русия, включително Московска област, както и над анексирания Крим, са били свалени 130 украински безпилотника.

Ден по-рано Зеленски заяви, че въздушното пространство над Русия "фактически ще бъде затваряно".

"Искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всички, които все още използват ключови руски летища: руското въздушно пространство става напълно небезопасно", каза Зеленски.

Той уточни, че Киев няма да атакува граждански самолети, но в руското небе ще има безпилотници "в мащаби, които трябва да бъдат взети предвид". По думите му това преди всичко ще засегне Москва, Санкт Петербург и други важни дестинации.

Украйна официално предупреди Международната организация за гражданска авиация (ICAO, ИКАО), че руското въздушно пространство е опасно за граждански полети заради активните бойни действия, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

"Искаме да предотвратим неумишлени инциденти", написа Сибига в Екс и добави: "Войната се връща обратно в Русия. Украйна упражнява неотменимото си право на самоотбрана съгласно чл. 51 от Устава на ООН".

Украйна поиска от ИКАО да забрани на своите държави членки да използват руското въздушно пространство, става ясно от писмо, изпратено от украинското правителство до организацията, до което Ройтерс получи днес достъп.

Владимир Путин определи изявлението на Зеленски като "заявка за държавен тероризъм".

"Ще намерим с какво да отговорим. Нека никой не се съмнява", заяви Путин.

От своя страна министърът на транспорта Андрей Никитин обеща да не допусне "някакви значими прекъсвания" в работата на гражданската авиация.

"Без съмнение ще се справим с това през следващите години", заключи Никитин.

Най-мащабният срив през това лято е бил на 18 юни. Тогава заради заплаха от безпилотни летателни апарати на летищата Шереметиево, Внуково, Домодедово и Жуковски са били регистрирани 527 забавени и отменени полета.

По данни на Асоциацията на туроператорите на Русия забавянията са засегнали 8000 туристи.

Вторият по мащаб случай е бил на 24 юли – тогава са били забавени 120 полета.