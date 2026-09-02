Осем души са ранени след нова руска атака над Одеса

Осем души, сред които и дете, са пострадали вследствие на нощната комбинирана руска атака в Одеса. Двама от пострадалите хоспитализирани, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

"Беше тежка нощ за Одеса. Врагът отново предприе масирана атака срещу града. Инфраструктурата е повредена", информира Лисак, цитиран от БТА.

Щети са нанесени на 24-етажна жилищна сграда, като са разрушени апартаменти на няколко етажа. Разрушения има и в офис сгради и в две учебни заведения.

Всички аварийни и комунални служби отстраняват последиците от атаката. Част от града е останала без ток след руската атака.

Енергетиците работят по възможно най-бързото възстановяване на електрозахранването в частта на града, където след атаката няма ток, подчерта началникът на градската военна администрация.

Създадени са оперативни щабове, където гражданите да получават необходимата помощ и подкрепа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район, припомня БТА.