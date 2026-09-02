Столичната община запечата "Капитолия" и запорира сметките и колите на дружеството

Сметките и автомобилите на автокъща "Капитолия" са запорирани, а обектът е запечатан, съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Общината е извършила действията в изпълнение на обезпечителна заповед, издадена от Софийския градски съд и връчена във вторник от частерн съдебен изпълнител.

Настоящите мерки на местната власт обезпечават бъдещ иск за 142 044 евро за неправомерно ползване на общинския терен. Съдът е допуснал спиране на търговската дейност на дружеството, стопанисващо имота.

Във вторник е била възстановена и оградата около обекта. По думите на заместник-кмета по правни въпроси Стефан Дъров общината използва всички предвидени в закона инструменти, за да защити собствеността си и финансовия интерес на града.

През май административният съд в София отхвърли искането на собствениците на "Капитолия" за премахване на загражденията около автокъщата, поставени от общината. Фирмите, стоящи зад автокъщата, се опитваха да спрат премахването на незаконните чадъри в имота и да издействат демонтиране на оградата, но нямаха успех.

През есента на 2025 г. Столичната община окончателно спечели делото за премахването на шестте чадъра, които обяви за незаконни още преди години.

На собствениците беше даден срок да ги демонтират сами, но това така и не се случи и така през май тази година местната власт реши да премахне незаконните обекти.

Неуспешен опит за премахването на чадърите имаше и през 2022 г., но тогава съдът спря изпълнението на заповедта за нарязването им заради прогноза за градушка, която може да увреди колите.

От години Столичната община се бори връщането на терена в Борисовата градина. Според проекта за подробен устройствен план на парка на това място трябва да има подземен паркинг. Преди време собственикът на автокъщата поиска да придобие земята по давност, защото я ползвал повече от 10 години. Започна съдебна битка, от което все още няма окончателно решение.

Имотът, който е публична собственост, е даден под наем на частна фирма през 2008 г.

Тогава теренът е в активите на "Софийски имоти", които го отдават на дружеството "Минкин - Албена Минкин" на Албена Георгиева Минкин-Асил. То пък го преотдава на "Софтрейд 2003", което притежава автокъща "Капитолия". В момента собственици на "Софтрейд 2003" през друго дружество са Албена Георгиева Минкин-Асил, Райя Ассил, Жоржет Асил и Ясмин Асил.

"Близо три десетилетия криворазбран преход и безконтролно разпореждане с апетитни имоти оставиха на София десетки тежки казуси. Днес разплитането на това „наследство“ изисква време, съдебни битки и много упоритост. „Капитолия“ е един от тях. И няма да се откажем от нито един имот, за който имаме основание да защитим правото на София и на софиянци”, написа във вторник Васил Терзиев.