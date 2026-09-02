Смърт на куче в клетка в жегата на пистата повдига въпрос как летище София транспортира животните

Кучето Нептун на Владимир Явашев - племеник на световноизвестния художник Кристо Явашев, е починало на пистата на летището в София, докато е било в клетка и е чакало да бъде качено на самолет. За разигралата се трагедия разказа Владимир Тодоров - филмов режисьор, жудожник, аниматор и илюстратор.

"Днес го умориха на летище София. На пистата, в клетка на качване в самолета. От жегата", пише Владимир Тодоров.

Това не е първи случай, в който кучето е било изложено на опасно високи температури. Това се е случвало и преди година, но тогава Нептун оцелял. Във вторник обаче нямал този късмет, става ясно от публикация на Тодоров във "Фейсбук", която по-късно е изтрита. Тя обаче се разпространява в социалната мрежа от приятели, колеги и защитници на животните.

Кучето Нептун Сн.Фейсбук/Vladimir Todorov

"Нептун няма да го върнем, но вие бял ден няма да видите. Ще бъдете съдени, публично изобличавани, подигравани, докато не се научите как се транспортират животни. Нямате идея какво ви чака", пише още Владимир Тодоров.

Случаят поставя въпроси за условията и правилата при транспортирането и престоя на животни на летището в София, както и за това кой носи отговорност за тях до качването им на борда.

"Убийството на кучето на Владо Явашев - Нептун, от служителите, отговорни за грижата за животинките, превозвани със самолет на софийското летище трябва да бъде разследвано и отговорните (каквито със сигурност има) да си понесат заслуженото. Още повече, че има множество оплаквания за небрежно отношение и системно неглижиране на сигналите. Доколкото разбирам, това са Goldair Handling", пише световноизвестният аниматор Теодор Ушев.

Концесионерът на столичното летище "Васил Левски" - "СОФ Кънект" няма отношение към случая и не избира наземните оператори за обработка на багажа.

Лицензите за наземен хендлинг (наземно обслужване) на столичното летище се издават от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА), която е към Министерството на транспорта и съобщенията. Към момента няма официален коментар по случая от страна на ведомството на министър Георги Пеев, който преди да оглави министерството беше шеф на държавното предприятие "Ръководство въздушно движение".

Собственик на "Голдеър Хендлинг България" е гръцката група Goldair S.A., чрез дъщерното си дружество за наземно обслужване Goldair Handling. Фирмата оперира на летищата в София, Варна и Бургас. Като управители на българския офис са посочени гърците Димитриос Папамихаил, Андреас Фотакис и Калиникос Калиникос, показва справка в Търговския регистър. Няма публична позиция и от оператора по повод трагичния случай.

Това не е първият проблемен случай с работата на наземните оператори на столичното летище. Миналото лято около 300 пътници бяха заклещени в ръкав и държани заключени повече от час, като затворници, защото нямаше кой да ги обслужи. Тогавашният транспортен министър Грозадан Караджов проведе спешна среща с наземните оператори, концесионерът на летището и ГВА.

Два са наземните оператори, които обслужва столичното летище - "Голдеър Хендлинг" АД и "Суиспорт България" АД. Те обслужват пътниците от чекирането им през проверката на размера на багажите преди отвеждането им до самолета, превозването им с автобус или преминаването им на "ръкав" и времето за доставянето на багажа, поясниха тогава от "СОФ Кънект".

Концесионерът нееднократно е изпращал искане до Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) - отговорният орган да задължи наземните оператори да спазват базови стандарти за обслужване на пътниците, но очевидно резултат и до днес няма.