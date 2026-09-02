Агенцията по храните установи птичи грип в Раковски

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи огнище на птичи грип във ферма в град Раковски, област Пловдив. В обекта се отглеждат около 14 000 птици мюлари.
Определена е 3-километрова зона около засегнатия обект, в която попада град Раковски, община Раковски, област Пловдив.
Определена е 10-километрова наблюдавана зона, в която влизат следните населени места от област Пловдив - селата Шишманци, Болярино, Момино село и Стряма от община Раковски; селата Манолско Конаре и Ясно поле от община Марица; селата Пъдарско, Борец, Отец Кирилово и Дрангово от община Брезово; село Главатар от община Калояново.
Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Предвидени са механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията, оборудването, транспортните средства и прилежащите площи.
Забранява се организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна. В определените зони се забранява разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците следва да се отглеждат в затворени помещения. Извършват се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност. При съмнение за заболяването се вземат проби за лабораторно изследване. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки.
Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в определените зони.
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