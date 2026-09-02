България ще иска регионална координация при ниски нива на Дунав

Нужна е регионална координация при ситуации, свързани с ниското ниво на Дунав, каза министърът на енергетиката Ива Петрова па време на изслушване в парламентарната ресорна комисия в сряда.

Коментарът ѝ е по повод действията, които Унгария и Румъния предприеха за изкуствено повишаване на нивото на реката край техните ядрени централи "Пакш" и "Черна вода". Унгария потопи баржи и обяви, че ще изгражда специална решетка на дъното на водното тяло, а Румъния взриви подводна скала, за да осигури допълнителен дебит към своята АЕЦ.

Тези действия не са били съгласувани с останалите държави по поречието на Дунав, научи Mediapool. България просто е била информирана по линия на Дунавската конвенция, че това ще се случи, без да може да изрази становище.

Пред депутатите в сряда енергийният министър коментира, заради критично ниското ниво на Дунав, довело до намаляване на мощности на ядрени централи в региона, включително и на АЕЦ "Козлодуй", останалите страни са предприели поединични мерки.

Според нея е нужно да се развие координационният механизъм в региона. Прогнозите са, че все по-често ще се сблъскваме с такива критични ситуации, каза тя.

Засега страната ни не е предприела интервенции по поречието на своя участък край АЕЦ "Козлодуй". Петрова обяви, че се прави хидроложко проучване за изграждане на защитна дига, а природозащитници поискаха евентуалният проект да бъде подложен на обществено обсъждане.

След заседанието Петрова обясни, че резултати за възможното техническо решение за дигата може да се очакват към средата на месец септември. Работи се и по други мерки, които биха поддържали водното ниво на река Дунав. Ще се анализира и колко ще струва евентуалното съоръжение и колко време ще продължи изграждането му.

Първоначално тя бе казала, че това може да стане за 10-15 дни.

Ива Петрова обясни, че в последните месеци АЕЦ "Козлодуй" е натрупала опит с работа в подобни ситуации. "Последно дискутирахме с екипа на централата, че те се справиха, видяха какво може да се случи и вече имат натрупан практически опит за работа при такива екстремно ниски нива на Дунав", каза тя.

По думите ѝ в момента нивото на Дунав е като преди месец и състоянието е познато на екипа на ядрената централа.

"Денонощно се следи ситуацията, поддържат се съоръженията и вярваме, че оттук нататък нещата се стабилизират и няма да имаме повече критични ситуации", заяви още енергийният министър.

По последни официални данни хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена. Повишение е регистрирано при водомерните постове край Силистра - с шест сантиметра, при Русе - с четири сантиметра, при Свищов с два сантиметра и при Никопол - със сантиметър. Нивото се е понижило с три сантиметра при Ново село и Лом, а при Видин и Оряхово е спаднало със сантиметър.