Кинодейци излизат на протест заради риск от продажба на Киноцентър "Бояна"

Представители на българската киноиндустрия и независимия културен сектор алармират, че Киноцентър "Бояна" може да бъде разпродаден и да загуби територията си след изтичането на 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите по приватизационния договор в средата на ноември.

Затова те ще излязат на протест пред киноцентъра в понеделник от 11:00 часа, а ден по-късно организират и пресконференция, посветена на нуждата от спешни действия за неговото запазване.

На 18 август представители на сектора са внесли отворено писмо до президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. В него те настояват държавата да предприеме неотложни действия за защита на националния интерес и за запазване на Киноцентър "Бояна" като инфраструктура за филмово производство. Досега получили отговор само от Агенция за публичните предприятия и контрол.

В него се твърди, че условията на приватизационния договор са изпълнени, но според организаторите на протеста не става ясно как е установено това.

Те изразяват съмнение относно и към това как е установено изпълнението на ангажиментите на "Ню Бояна филм" АД да произвежда определени минути българско кино и да инвестира конкретна сума в студиото през последните 20 години.

"Значението на Киноцентър „Бояна" обаче не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура – павилиони, декори, ателиета, техника и терени. В продължение на повече от шест десетилетия това място е естествено средище на българското кино – пространство, в което са работили и са се срещали поколения режисьори, оператори, актьори, художници, сценографи, костюмографи, технически екипи и десетки други филмови професии", посочват представителите на сектора.

Според тях унищожаването или трайната промяна на предназначението му би означавало не само загуба на инфраструктура, а "прекъсване на връзката между миналото, настоящето и бъдещето на българската киноиндустрия"

Кинодейците настояват компетентните държавни институции да предприемат действия преди изтичането на съответните срокове или настъпването на необратими промени. Те искат пълен , независим и публично проследим одит на изпълнението на приватизационния договор.

"Такъв одит не следва да се ограничава до формален преглед на отчетите, представяни през годините от приватизатора, а трябва да установи тяхната достоверност и фактическото изпълнение на поетите задължения", посочват кинаджиите.

Според тях одитът следва да бъде проведен от независим мултидисциплинарен екип от експерти по финанси, право, кино и филмово производство, недвижими имоти и техническа оценка, които нямат настоящи или минали зависимости или договорни отношения с приватизатора или с органите, приемали неговите отчети.

Организаторите на протеста искат и държавата да заяви ясно дали счита запазването на киноцентъра като цялостна инфраструктура за филмово производство за въпрос от стратегическо значение за българската култура и аудиовизуална индустрия.

От Независимия културен сектор организират и петиция за опазването на киноцентъра и изпълненията на исканията на сектора.

Предупреждения и в миналото

Още през юли депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев алармира за риска киноцентъра да бъде разпродаден на части за строителство на жилищни комплекси след изтичането на забраната за продажба през ноември.

Той призова Министерството на културата, което все още притежава 5% от някогашното държавно предприятие.

През 2006 г. 95% от акциите на държавното предприятие "Бояна Филм" ЕАД бяха приватизирани от "Ню Имидж България" и киноцентърът се превърна в "Ню Бояна филм студиос. Сделката беше за 6.35 млн. евро.

В договора за приватизация има забрана за разпореждане с някога държавното имущество за срок от 20 години. Тя засяга 302 дка в столичния квартал "Бояна".

За разпродажбата на апетитните имоти, които се оценяват на стотици милиони евро се заговори и през 2025 г. Тогава продуцентът Габриел Георгиев алармира за слухове, че настоящият собственик на киностудиото обмисля да го продаде, а на негово място да се издигнат жилищни сгради.

Сега той отново активно защитава бъдещето на киноцентъра, след като алармира за проблема заедно с депутата от "Възраждане" и през лятото.

За апетитните имоти в Бояна се заговори и около уволнението на шефката на Националната филмотека Антония Ковачева.

В началото на 2026 г. тя беше отстранена от поста от тогавашния министър на културата Мариан Бачев, но сред бурна обществена реакция бързо бе върната като директор.

Тогава се появи информация, че опитът да бъде отстранена е заради имотите на дружеството в квартал "Бояна". То притежава 27 дка, в съседство на киноцентъра.

И преди една година, и сега обаче изпълнителният директор на "Ню Бояна Филмс Студиос" Ярив Лернер отрича подобни слухове. Пред "24 часа" той заяви, че компанията търси инвеститори, а не продажба на активите.

Друго от държавните културни дружества, което вече загуби немалка част от имотите си е "Аудиовидео Орфей". През годините киностудиото губи близо 400 дка в Бояна, а наскоро загуби и 30 дка за над 75 млн. евро в един от най-скъпите столични квартали - "Изгрев".