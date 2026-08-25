"Аполония" и територията на свободния дух, която отново ще завладее Созопол

Музика, танци, театър, кино, литература и вечери, изпълнени с изкуство. От десетилетия последните летни дни в Созопол се превръщат в малък културен рай.

От 1984 г. досега красивият крайморски град, амалгама между древното и настоящето, се превръща в лоно на изкуството заради фестивала "Празници на изкуствата – Аполония". Това е и древното име на града, посветено на бог Аполон, покровителят на изкуствата. Созопол многократно е бил муза за най-различни творци, а над четиредесет години се превръща и в сцена за артистите от различни сфери на изкуството.

Фестивалът "Аполония" обединява в себе си музиката, театъра, поезията, прозата, архитектурата, киното и изобразителните изкуства. Той излага на показ делото на българските творци, давайки им голяма сцена в залеза на созополското лято.

През годините поколения български артисти са участвали в "Аполония", а тази традиция продължава да се спазва всяка следваща година. В четвъртък започва 42-ото издание на фестивала и Созопол пак ще бъде пристан за българската култура.

Празниците на изкуствата ще продължат от 27 август до 6 септември и отново ще срещнат всички жители и гости на българското черноморие с част от най-бележитите съвременни български творци. През тези 11 дни морският град се превръща в пространство "на свободния дух" и сцена за близо 700 културни дейци.

"Фестивалът е територия на свободния дух, където публиката се докосва и аплодира своите обичани изпълнители от всички поколения. А те доказват и защитават своя талант. Аполония е място на талантите, на мечтите и на идеите, които осъществяват! И на публиката, която обичат", каза изпълнителният директор на Фондация "Аполония" Маргарита Димитрова. Фондацията ежегодно организира фестивала от 1991 г. насам.

Тазгодишното издание на "Празниците на изкуствата" ще зарадва посетителите си с богата програма и близо 70 събития и подобно на всяка година сред основните акценти са музикалните изпълнения.

Музикално шоу от началото до края

Голямото откриване на 42-рото издание на "Аполония" ще бъде в четвъртък от 20:30 на сцената на Амфитеатър Аполония, където ще излезе Нина Николина и част от Ансамбъл Тракия. Те ще представят концерта "Кръстопът на културите". Изпълненията на певицата ще дадат началото на богатата музикална програма на фестивала, която ще продължи до самия му край на 6 септември и ще включва най-различни музикални стилове.

През следващите дни публиката ще може да се радва на изпълнениеята на Камелия Тодорова, Живко Петров, Светлина Стоянова, Кирил Манолов, Мила Михова, Графа, Иво Димчев, Васил Петров, Ангел Заберски и някои от най-обичаните български групи.

Още на втория ден на "Аполония" Д2 ще изпълнят своите вечни хитове, а на 31 август сцената ще взриви и БТР. Супергрупата "Фондацията" ще закрие фестивала с емблематичен концерт на 6 септември.



Д2 ще излязат на сцената на втората фестивална вечер, Сн. "Аполония"

За трети път в досегашните издания на фестивала публиката ще се наслади на изпълненията на "Концертмайсторите на Аполония". На сцената на Амфитеатъра в Созопол отново ще излязат българските концертмайстори на едни от най-престижните оркестри в Европа и света - Светлин Русев, Николай Минчев, Румен Цветков, Гергана Гергова, Александър Сомов, Валя Дервенска и други талантливи музиканти.

Албена Данаилова на цигулка, Румен Цветков на виола и Александър Сомов на виолончело ще омагьосат публиката на 31 август, Сн. "Аполония"

Ще има и концерти с участието на Албена Данаилова, Атанас Кръстев, Людмил Ангелов и още майстори.

Тази година за пръв път ще се проведе майсторски клас на изтъкнатата цигуларка Албена Данаилова, която ще работи с талантливи млади музиканти от 30 август до 2 септември, когато ще има и концерт на участниците.

Нова доза литературни срещи

За пореден път гостите на "Аполония" ще се срещнат с някои от най-големите имена на съвременната българска литература. Освен на различни изложби художествената галерия в Стария град ще приюти думите на автори като Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Рене Карабаш и други.

Литературните събития на "Аполония" започват още на 28 август, но една от най-вълнуващите срещи ще бъде на 30 август, когато от 20:00 носителят на "Международен Букър" Георги Господинов ще представи специалното юбилейно издание на стихосбирката си "Черешата на един народ", опрделяна като едно от литературните явления през 90-те години.

През останалите дни публиката ще поговори със Захари Карабашлиев за неговия последен роман "Последният ловец на делфини", ще чуе повече от Георги Бърдаров за новата му завладяваща книга "Адажио за Мария", ще се срещне с нашумелия млад писател, създал "Мамник", Васил Попов и с Радослав Бимбалов, за да научи повече за последния му роман "Зид".

В рамките на фестивала любителите на поезията ще могат да се срещнат и с номинираната за "Международен Букър" за 2026 г. Рене Карабаш. Тя ще представи новата си поетична книга "Някой ме вика по име".

На "Аполония" ще има срещи с още много български автори, сред които Евгения Кръстева-Благоева, Ина Иванова, Даниел Вълчев, Мария Касимова-Моасе, Кирил Топалов и други.

Не забравяйте за театъра и киното

Фестивалът всяка година поставя акцент и върху съвременното българско кино и театър и това не се променя и при 42-рото му издание.

В театралната програма са включени най-новите и интересни спектакли на Малък градски театър "Зад канала", Театър 199, Младежки театър "Николай Бинев", НАТФИЗ, Сатиричен театър "Алеко Константинов" и още представления.

В Амфитеатър "Аполония" Мариус Куркински ще представи своя последен моноспектакъл "БГ Мариус" по творби на български автори.

В читалище „Отец Паисий“ зрителите ще могат да видят нашумялата британска пиеса "Ефектът" през погледа на режисьорката Яна Титова, „Деца на света“ на Стефан Цанев, "Някой е объркал адреса" от Рашко Младенов и постановката "Уморените коне ги убиват, нали" в изпълнение на студентите от НАТФИЗ.

Между 2 и 6 септември режисьорът Галин Стоев ще има майсторски клас за млади актьори и режисьори.

Киноценителите ще могат да избират от селекция нови български игрални и документални филми, сред които "MADE IN EU" на Стефан Командарев, копродукцията между България, Канада, Италия и Белгия, която беше отличена със "Сребърна мечка" за най-добър сценарий – "Нина Роза". Гостите на фестивала ще гледат още "Рожден ден" на режисьора Ивайло Пенчев, "Брънч за начинаещи" на Яна Титова и други ленти.

Шест изложби – от класически майстори до млади творци

Фестивалът ще отдаде нужното внимание и на изобразителното изкуство с шест разнообразни изложби, които да покаат наследството на някои от най-видните български художници, но и произведенията на съвременни млади творци.

На преден план в изложбата е изведена връзката между текст и изображение. Експозицията показва част от ранните акварели и скици на Милев, които улавят различни пейзажи и рефлексии. Сн. "Аполония"

Акцент в програмата е гостуването на Художествената галерия – Казанлък, която ще представи два проекта. Първият е изложбата "Иван Милев. Като чайка", която обединява неговите картини с малки познати негови литературни опити, писма и записки. Посетителите на експозицията ще могат за няколко часа да видят и прочутата картина на Милев "Ахинора".

Вторият проект на Казанлъшката галерия ще бъде кураторския проект на Любен Малчев "Островите в нас", който включва произведения на съвременни творци и изследва идеята за острова като пространство на духа. Към двете изложби има и съпътстваща програма от детски ателиета, пешеходни турове и лекции.

В рамките на "Аполония" ще бъдат изложени и най-добрите творби на дипломиралите се през 2026 г. от Националната художествена академия студенти от направленията изящни и приложни изкуства и дизайн.

Ще има още изложба на студентите от специалност "Сценография" от НАТФИЗ. Експозицията "Плакати и джаз" ще показва разнообразни джаз плакати, а изложбата "ПромениКартинката" ще акцентира върху опазването на околната среда.

Билетите за десетките събития от фестивала, който се отличава със "свобода и новаторство" са в продабжа в мрежата на Eventim. Пълната програма на "Аполония" може да бъде разгледана на официалния сайт на фестивала, а повече за събитията може да научите и в социалните мрежи на "Празниците на изкуствата - Аполония".

Наскоро директорът на фондация "Аполония" Маргарита Димитрова заяви пред БНР, че при възникването на фестивала "никой не си е представял, че марката "Аполония“ ще се задържи и ще бъде толкова всеобхватна". Фестивалът обаче продължава да дава криле на българската култура всяко лято и то с все по-голям размах.