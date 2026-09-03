Заседналата баржа край Батин е отплавала, обстановката по Дунав остава усложнена

Минимални колебания на нивото на река Дунав са отчетени през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

При водомерен пост Русе отново се отчита повишение на нивото с 2 см, при Силистра - с 4 см, а при постовете Лом и Свищов - с 1 см.

Застой е отчетен при постовете Оряхово и Никопол.

Понижение с 1 см е регистрирано при водомерен пост Ново село.

Заседналата преди дни в района на остров Батин баржа, която беше извън корабоплавателния път, вече е отплавала, сочат данните на дирекция "Речен надзор".

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

България ще иска регионална кординация при ниски нива на река Дунав, заяви енергийният министър Ива Петрова в сряда при изслушването ѝ в парламента.