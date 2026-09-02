"Не мога да бъда прибран в кабинета". Кандев разказа защо напусна МВР

"Аз не мога да бъда прибран в кабинета и да си подписвам пощата и зад гърба ми да сменят хора и да ми казват: "Ами, трябва да ги смениме". Не, не трябва да ги смениме. Тези хора трябва сами да избират екипите си, с които работят, защото ние като ръководство и в мое лице като професионално ръководство искахме от тях резултати - постигнати честно и по закон". Това каза пред "Извън ефир" бившият главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вицепрезидент на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Преди ден двамата обявиха официално, че се впускат в президентската битка през октомври.

Като пример за отстраняване, с което не е бил съгласен, Кандев посочи директора на Областната дирекция на МВР в Кюстендил, който по думите му след година навършва пенсионна възраст.

"Вместо да назначаваме млади можещи хора, ние връщаме граждански лица отново в МВР и ги назначаваме на ръководна позиция. С тези неща не бях съгласен", каза той и заяви, че по времето, в което е бил там, е имало два или три такива случая.

По думите му несъгласието си с подобни назначения е изтъкнал и пред вътрешния министър Иван Демерджиев. "Според вас дали не съм отишъл да му кажа "Виж, случват се процеси, които на мен не ми харесват", попита Кандев.

Кандев застана на най-високата професионална длъжност в МВР по време на служебния кабинет на Андрей Гюров. След идването на власт на кабинета на Румен Радев вътрешният министър Иван Демерджиев неколкократно заяви, че харесва работата на Кандев и иска той да остане в МВР. Премиерът Румен Радев също каза, че Кандев остава в МВР. До окончателното му назначаване обаче така и не се стигна и той остана в професионалното ръководство на ведомството като "временно изпълняващ длъжността".

За напускането си съобщи самият Кандев в социалните мрежи. Тогава от публикацията му не стана ясно каква е конкретната причина за напускането. Той обаче намекна, че е ползван за "фасада" на чужди решения и че се е налагало да прави избор между поста и принципите си.

"Аз работих близо 30 години в МВР и когато служебното правителство в лицето на премиера Гюров ми гласува доверие да застана на най-високия пост в МВР, а именно - главен секретар, аз ги помолих за две неща - да ми гласуват доверие и да ми дадат свобода да работя. Получих и двете - и доверието, и свободата. Резултатите ги видяха всички български граждани", каза Кандев в сряда.

"Постепенно след това усещах, че нямам нито подкрепа, нито свободата ми беше вече същата и взех единственото правилно решение - да изляза от там. Направих го заради принципите си", разказа той.

По думите му усещал, че вече няма да може да прилага проактивния си подход и не може да работи по начина, по който е работил със служебното правителство. "Нямах я вече тази свобода. Усещах, че постепенно ще бъда девалвиран (…) Определени ръководни служители в министерството, не визирам министър Демерджиев, започнаха тези процеси и аз виждах, че няма да мога да работя с тях. Виждах, че ще има и политическа намеса", обясни той.

Според вътрешния министър Демерджиев обаче Кандев е подал оставка с намерение да си намери работа в частния сектор, за да може да си плаща ипотеката.

Кандев призна, че е споделил и лични мотиви за напускането си, включително цитираните от Демерджиев. По думите му обаче това не са били единствените причини, изложени пред министъра.

"Това бяха също част от мотивите - да си тръгна, за да изляза навън като свободен гражданин, където да имам възможност да се реализирам в други сфери", каза той, като добави, че за времето, в което е извън МВР, е имал "два-три лични проекта".

Сферата на развитие пред Кандев засега обаче изглежда политическата. За това, че той и бившият служебен премиер Андрей Гюров ще се включат в президентския вот се говореше от месеци. Официално кандидатурата си като президентска двойка те обявиха във вторник в родния град на двамата - Гоце Делчев. Те ще бъдат издигнати от инициативен комитет, а не от партия или коалиция, като Гюров ще бъде кандидат за президент, а Кандев - за вицепрезидент.