"Не мога да бъда прибран в кабинета". Кандев разказа защо напусна МВР

"Аз не мога да бъда прибран в кабинета и да си подписвам пощата и зад гърба ми да сменят хора и да ми казват: "Ами, трябва да ги смениме". Не, не трябва да ги смениме. Тези хора трябва сами да избират екипите си, с които работят, защото ние като ръководство и в мое лице като професионално ръководство искахме от тях резултати - постигнати честно и по закон". Това каза пред "Извън ефир" бившият главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вицепрезидент на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Преди ден двамата обявиха официално, че се впускат в президентската битка през октомври.
Като пример за отстраняване, с което не е бил съгласен, Кандев посочи директора на Областната дирекция на МВР в Кюстендил, който по думите му след година навършва пенсионна възраст.
"Вместо да назначаваме млади можещи хора, ние връщаме граждански лица отново в МВР и ги назначаваме на ръководна позиция. С тези неща не бях съгласен", каза той и заяви, че по времето, в което е бил там, е имало два или три такива случая.
По думите му несъгласието си с подобни назначения е изтъкнал и пред вътрешния министър Иван Демерджиев. "Според вас дали не съм отишъл да му кажа "Виж, случват се процеси, които на мен не ми харесват", попита Кандев.
Кандев застана на най-високата професионална длъжност в МВР по време на служебния кабинет на Андрей Гюров. След идването на власт на кабинета на Румен Радев вътрешният министър Иван Демерджиев неколкократно заяви, че харесва работата на Кандев и иска той да остане в МВР. Премиерът Румен Радев също каза, че Кандев остава в МВР. До окончателното му назначаване обаче така и не се стигна и той остана в професионалното ръководство на ведомството като "временно изпълняващ длъжността".
За напускането си съобщи самият Кандев в социалните мрежи. Тогава от публикацията му не стана ясно каква е конкретната причина за напускането. Той обаче намекна, че е ползван за "фасада" на чужди решения и че се е налагало да прави избор между поста и принципите си.
"Аз работих близо 30 години в МВР и когато служебното правителство в лицето на премиера Гюров ми гласува доверие да застана на най-високия пост в МВР, а именно - главен секретар, аз ги помолих за две неща - да ми гласуват доверие и да ми дадат свобода да работя. Получих и двете - и доверието, и свободата. Резултатите ги видяха всички български граждани", каза Кандев в сряда.
"Постепенно след това усещах, че нямам нито подкрепа, нито свободата ми беше вече същата и взех единственото правилно решение - да изляза от там. Направих го заради принципите си", разказа той.
По думите му усещал, че вече няма да може да прилага проактивния си подход и не може да работи по начина, по който е работил със служебното правителство. "Нямах я вече тази свобода. Усещах, че постепенно ще бъда девалвиран (…) Определени ръководни служители в министерството, не визирам министър Демерджиев, започнаха тези процеси и аз виждах, че няма да мога да работя с тях. Виждах, че ще има и политическа намеса", обясни той.
Според вътрешния министър Демерджиев обаче Кандев е подал оставка с намерение да си намери работа в частния сектор, за да може да си плаща ипотеката.
Кандев призна, че е споделил и лични мотиви за напускането си, включително цитираните от Демерджиев. По думите му обаче това не са били единствените причини, изложени пред министъра.
"Това бяха също част от мотивите - да си тръгна, за да изляза навън като свободен гражданин, където да имам възможност да се реализирам в други сфери", каза той, като добави, че за времето, в което е извън МВР, е имал "два-три лични проекта".
Сферата на развитие пред Кандев засега обаче изглежда политическата. За това, че той и бившият служебен премиер Андрей Гюров ще се включат в президентския вот се говореше от месеци. Официално кандидатурата си като президентска двойка те обявиха във вторник в родния град на двамата - Гоце Делчев. Те ще бъдат издигнати от инициативен комитет, а не от партия или коалиция, като Гюров ще бъде кандидат за президент, а Кандев - за вицепрезидент.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
6 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Не, не си попитал кой ще гласува за Йотова! Заявяваш ти за кого ще гласуваш и очакваш от пишещите във форума да направят същото. Симпатизантите на ДБ и ПП изглежда гледате на лъжата като на основно човешко право!
Скъпи, аз попитах кой ще гласува за Йотова, а ти ми отговаряш, че няма да гласуваш за Гюров и Кандев. Как да разбирам това, как да го пресъздам за себе си?
Проевропеец съм, но засега тези двамата не ми импонират. Ако продължат с обясненията по-добре Кандев да ходи да вари картофи в частния сектор.
Аз ще гласувам за Гюров и Кандев. Който ще пише коментар да постъпи като мен - да каже ясно за кого ще гласува.
С обърканите си обяснения Кандев прилича на пате в кълчища, а не на потенциален вицепрезидент. Може да са обявили кандидат президентската двойка в понеделник, но още с напускането му на МВР започнаха въпросите за политическите му стремежи. Затова най-добре да престане с глупавите обяснения, че може да докара резултата и под 10%.
Нека Кандев като висш полицай да каже колко корупционни схеми е разкрил по време на кариерата си, както и колко от тези хора са получили условни присъди. Това ще покаже много що за борец за правдини е.