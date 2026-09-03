Лондон пусна първите си самоуправляващи се таксита

Жителите на Лондон вече могат да наемат самоуправляващи се таксита за първи път, след като на 3 септември в приложението Uber бяха добавени пътувания с автономните автомобили на британската компания Wayve, съобщи "Гардиън".

Шансовете за незабавно повикване на роботакси засега са малки, тъй като лицензирани са само 15 автомобила. За сравнение, в британската столица има над 100 000 автомобила за частен превоз, а приблизително толкова са и регистрираните потребители на Uber, които са заявили желание да използват автономните услуги.

В автомобилите все още ще има лицензиран шофьор на предната седалка, който ще следи движението и ще може да поеме управлението при необходимост.

Миналия месец Transport for London лицензира модифицираните автомобили Ford Mustang на Uber и британската технологична компания Wayve като превозни средства за частен наем. Правилата изискват присъствието на шофьор за безопасност. За напълно автономна експлоатация без такъв шофьор е необходимо отделно регулаторно одобрение от британската Агенция за стандарти за шофьори и превозни средства. Очакванията са този процес да не приключи през тази година.

Пускането на услугата е важна стъпка за Uber и Wayve в надпреварата за въвеждане на автономни таксита в Лондон, който се смята за ключов пазар за последващо разширяване на услугата в Европа. Компанията Waymo, собственост на Google, както и китайската Baidu, също тестват роботаксита в британската столица.

Главният изпълнителен директор и съосновател на Wayve Алекс Кендъл заяви, че е горд да представи за първи път технологията за управление с изкуствен интелект на компанията пред лондончани.

"Технологията все още се развива", каза Кендъл, като добави, че услугите без шофьор за безопасност ще бъдат въведени, но отказа да посочи конкретен срок.

Wayve планира да премине към серийно произвеждани автомобили, сред които нови Nissan Leaf, оборудвани с нейната технология. Компанията трябва да потвърди показателите за безопасност на платформата и да получи необходимите регулаторни разрешения.

"Работим и по трите направления едновременно. Щом всички условия бъдат изпълнени, ще стартираме напълно автономни услуги", заяви Кендъл.

Технологията на Wayve се основава на модел с изкуствен интелект, който се обучава чрез данни от реалното движение, вместо на предварително създадени карти, използвани от конкуренти като Waymo.

Автомобилите се заявяват и отключват чрез приложението Uber. Шофьорът представя себе си с предварително записано съобщение и обяснява, че няма да разговаря по време на пътуването, но при желание на клиента може да поеме управлението.

Макар да са първите самоуправляващи се таксита под наем в Лондон, напълно автономни услуги вече работят в редица градове по света, основно в САЩ и Китай, както и в Обединените арабски емирства.

Превод БГНЕС