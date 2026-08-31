До 6 нови сателитни зарядни системи ще инсталират Eldrive и Huawei до края на годината

Тенденцията за нарастване на покупките на електромобили в световен мащаб налага разширяване на енергийната инфраструктура, която да отговори на нуждите на потребителите. Продажбите на електрически автомобили са надхвърлили 20 милиона в световен мащаб през 2025 г. според доклада за глобалните перспективи за електрически превозни средства за 2026 година на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Данните сочат, че един на всеки четири нови автомобила, продадени в света през 2025 г., е бил електрически. За да разшири достъпа до по-добра инфраструктура за зареждане на увеличаващия се брой електромобили, партньорството между Huawei и Eldrive вече над година се фокусира основно върху доставката и инсталацията на високотехнологична сателитна зарядна система.

Високотехнологичните сателитни зарядни системи vs. Stand alone станции

Сателитните системи позволяват свободната електрическа мощност на дадена локация да се оползотвори много по-ефективно, спрямо stand alone зарядни станции със същите възможности. Така при еднакви условия локацията със сателитна система може да зареди по-голям брой автомобили, като предложи по-ефективно разпределение на наличната енергия между тях според възможностите и нуждите на всяка кола. Сателитните системи са с много висока мощност - конкретният модел на Huawei е с 720 kW, като към системата могат да се свържат до 6 диспенсъра с по два конектора всеки. Реално една сателитна система може да зарежда между 4 и 12 коли едновременно. Този тип инфраструктура е подходяща за зарядни хъбове и паркове, както в градска, така и в извънградска среда.

Към момента има инсталирани 4 сателитни системи Huawei в мрежата на Eldrive в България. До края на годината предстои инсталацията на още между 6 и 10 такива системи у нас и още около 10 в Румъния. Партньорството между двете компании продължава да се развива и задълбочава, като вече обхваща и други пазари. През следващата година съвместната дейност ще продължи, като сателитната система на Huawei ще бъде интегрирана на още стратегически за Елдрайв локации като техническо решение, на което мрежата може разчита.

Повече електромобили, повече енергийна инфраструктура

Пазарът на електромобили в България се развива с много стабилни темпове. Ако през 2025. ръстът е между 3% и 4% на месец, то от март тази година се наблюдава трайна тенденция на ръст от между 5% и 6% на месец. В нетен израз това означава между 1400 и 1850 новорегистрирани коли с изцяло електрическо задвижване всеки месец. Към 1 юли общо регистрираните електромобили у нас са 35 хил. или само близо 1% от общо регистрираните МПС в страната. Въпреки добрите темпове на развитие все още пазарът е сравнително малък и свит спрямо средното за ЕС. Откъм зарядна инфраструктура обаче България стои много по-добре спрямо ЕС. Към момента в страната има малко над 3000 зарядни станции, които са добре разпределени и покриват цялата пътна мрежа. Съотношението на регистрирани електромобили към налични публични зарядни точки е над средното в Европа, като по този показател България е на едно от челните места.

И ако въпросът не е толкова в липсата на инфраструктура в България, а кого да предпочетеш, ключова остава технологията. Всеки един от обектите на Eldrive с високотехнологични зарядни станции Huawei има капацитет 720 kW DC с между 2 и 6 диспенсъра, всеки с по 2 конектора. Мощността е между 250 и 500 kW на конектор, в зависимост от сетъпа на конкретната станция. Сателитните системи традиционно се инсталират на най-натоварените локации или бързо се превръщат в такива, защото позволяват ефективно динамично разпределение на мощността според възможностите на всяка зареждаща кола без да се резервира капацитет, който остава неизползван. Този тип инфраструктура бързо става предпочитана сред потребителите. Само по време на тазгодишното издание на Eldrive Фестивал на електромобилността за уикенда на събитието през сателитната система Huawei на локацията бяха заредени над 3 MWh електроенергия.

Зареждане на автомобила, зареждане на дома, зареждане на бизнеса

Освен оборудване за зареждане на автомобили, Huawei предлага и универсално решение за дома и бизнеса. Технологичният гигант представи преди месец новата си модернизирана марка за енергийни решения LUTERRA. Нейна предшественичка е LUNA, кръстена на Луната, проектирана да бди над нощта, гарантирайки, че чистата енергия вече няма да свършва при залез слънце и "TERRA" от Земята, от осветлението на нощта, но и опазването на планетата.

Първокласно изживяване: По-малка, по-лека, по-тиха и по-интелигентен

Системата за съхранение на енергия LUTERRA S2 със своя минималистичен дизайн се вписва в дома и от най-висок клас. Както самият продукт, така и софтуерът на приложението App 3.0, са отличени с престижната награда за дизайн Red Dot, което е доказателство за тяхното глобално лидерство в промишления дизайн и интелигентното потребителско изживяване.

По отношение на продуктовите иновации, LUTERRA S2 първа внедрява патентованата от Huawei цялостна силициево-карбидна (full SiC) архитектура, напълно естествено охлаждане и изцяло безжична комуникация, като поставя нов стандарт в индустрията. Инсталацията се извършва в рамките на минути и е подобна на тази на домакински уред, което значително опростява процеса на монтаж и драстично повишава ефективността.