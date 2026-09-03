След Франция и Холандия изтегля златните си кюлчета от САЩ

Холандската централна банка е преместила над 78 тона злато от Ню Йорк в Лондон в рамките на политически чувствителен ход, позовавайки се на "растящото геополитическо безпокойство".

Трансферът идва след призиви от европейски политици за репатриране на златните резерви от САЩ, които предупреждават, че ненадеждно американско правителство при президента Доналд Тръмп може в противен случай да ги конфискува на фона на нарастващото трансатлантическо напрежение.

Холандската централна банка, известна като DNB, заяви, че целта на този ход е да засили нейната "готовност за кризи", като разпредели златото си по-равномерно в различни юрисдикции.

"С това преместване подобрихме търгуемостта на нашите златни резерви", заяви управителят на холандската централна банка Олаф Слейпен. Лондон е най-големият търговски хъб в света за физическо злато, осъществяващ трансакции за над 900 милиарда долара в злато всяка седмица.

Ходът следва подобно решение на Франция, която премахна цялото си злато от Федералната резервна банка на Ню Йорк между юли 2025 г. и януари 2026 г. Франсоа Вилероа дьо Гало, управител на френската централна банка по това време, заяви тогава, че ходът не е бил политически мотивиран.

Миналата година златото изпревари американските държавни облигации като най-големия резервен актив в света, според данни на ЕЦБ, но някои централни банки стават все по-предпазливи относно съхраняването на злато в САЩ.

Холандската централна банка заяви, че нейното злато, съхранявано в Bank of England, отговаря на “съвременните международни търговски стандарти и се счита за най-лесно търгуемото злато в света. В кризисна ситуация то би било по-лесно достъпно, отколкото злато, съхранявано на друг континент, добави тя.

"Очакваме, че никога няма да ни се наложи да ги използваме, но трябва да засилим нашата устойчивост и готовност", каза Слейпен.

Ходът идва на фона на исторически скок в цените на златото и по-широко изместване на фокуса от страна на централните банки към благородния метал. Цената на златото се е повишила с 25 процента през последните 12 месеца и в момента е около 4 364 долара за тройунция.

Холандската централна банка, известна като DNB, притежава общо 612 тона злато. Тя премести малко над 78 тона злато от Ню Йорк, както и 7 тона от Отава в Канада.

DNB физически е транспортирала едва 27 тона злато от САЩ и Канада до Европа, продавайки останалата част в Северна и Южна Америка и купувайки ново злато в Лондон. Франция използва подобна стратегия за своя трансфер и реализира чиста печалба от 11 милиарда евро в процеса.