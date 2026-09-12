Фандъкова: Всички партии градят автентичност с отрицание на ГЕРБ

Не издигаме на тези избори кандидат и не обявяваме подкрепа за никого, заяви депутатът от ГЕРБ Йорданка Фандъкова пред БНТ.
"Имаше много дискусии, много различни мнения и това показва характера на нашата политическа сила. Всеки имаше възможност да защити своята позиция. Решението не беше лесно. Аз подкрепих тезата, че не трябва в тази ситуация да издигаме кандидат – не защото тези избори не са важни, а защото, когато отиваш на едно състезание, трябва да имаш ясна цел какво желаеш да постигнеш. Участие за самото участие за мен не е политическа стратегия. Не издигаме на тези избори кандидат от ГЕРБ и не обявяваме подкрепа за никого. Не призоваваме за подкрепа към когото и да било. Привържениците, симпатизантите и членовете на ГЕРБ са умни, интелигентни хора. Те имат памет, помнят кой какво е говорил за тях. Нека всички кандидати убедят гражданите кой е най-добрият и за кого си струва да се гласува", посочи тя.
"Имахме една обща цел с десни и демократични хора – да се противопоставим на събирането на цялата власт в една политическа сила. Беше ясно, че това може да се постигне, ако има обединения вдясно. Ние призовавахме месеци наред за издигането на кандидат, който да може да противостои на много силната кандидатура на госпожа Йотова. Разговорите бяха отказани още в началото."
"Това са лични решения. Те по никакъв начин не ангажират ГЕРБ с подкрепа. Не само в инициативния комитет на госпожа Йотова - има лица, които са изиграли голяма част от политическата си кариера в ГЕРБ, били са и в правителства на ГЕРБ има и в инициативния комитет на господин Гюров. Това са лични решения."
Тя коментира, че дебатът за избора на ВСС предстои.
"Има предложения, те ще се коментират. Нека да видим кандидатите, нека ги чуем – колегите, които имат отговорност в тази сфера, ще споделят как са се представили кандидатите. Омръзна ми всички политически сили да изграждат автентичност срещу отрицанието и атаките срещу ГЕРБ. Сега имат възможност да видим как ще се справят. Ние сме категорично в опозиция. Критикуваме, когато има основание."
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"Не издигаме на тези избори кандидат от ГЕРБ и не обявяваме подкрепа за никого. Не призоваваме за подкрепа към когото и да било." е що па тогава да не "отричат" герб, ъ? мчи, треа си яко по-тъп от гербер, бе, ми, кво - ма, ней лесно!?
Вдигате много високо топката, колега, ще докарате главобол и мозъчни мазоли на куп матрял. А по темата - ще има картички и от прогресивните наркодилъри, тамплиери и букмейкъри и бързи кредитори.
Хората обичат лозунгите, а не резултатите. Обичат да получават информацията за секунди или минути, а не да вникнат цялостно и в дълбочина. Хвърлянето на една лъжа изисква секунди, а опровергаването - часове, което го прави просто безсмислено. Това води и до демотивиране на политическата класа. Защо да си създаваш ядове и да се напъваш примерно да строиш магистрала като е далеч по-популярно да спреш строежа. Защо да се мъчиш да спестиш пари на данъкоплатеца вместо да платиш 2,5 по-скъпо за събиране …
на боклука и да го обявиш като победа срещу мафията. Защо да се мъчиш да се бориш с корупция след като всеки може да обяви "борба" с олигарфията или мафията при спадащи приходи, което е абсолютния показател дали изтичат средства. И интересното е, че дебата се върти около абстрактни работи като "борби" вместо да се гледат числата и така е повсевместно. Или както казах в началото - реалността е без значение, хората искат зрелища, борби с мафии и олигархии. В крайна сметка реалността надделява, но цената може да е доста висока...
"Критикуваме, когато има основание"... Начи, основанието ни е Гюров, Йотова и Чорапа не са ни "основание"... И, щото дрогарката спомена "памет" - някой паметлив гербер спомня ли си името на агент "Гоце", чийто глас надделя в полза на Светлана Шаренкова при гласуването за предс. на "Форум България-русия" и г-жата до Тиквата остана втора?... Позналите, ще получат поздравителна картичка от Зайчарника... С "основание", дет са вика...