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Пореден пожар в склад за боеприпаси на "Емко". ДБ иска разследване за руска връзка

22 коментара
Сн. БНТ
Пожар е избухнал в склад за боеприпаси на "Емко" в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието за производство на боеприпаси.
 
Пожарът е възникнал около 23.20 ч., съобщи БНТ.
 
По информация на управителя на предприятието Славчо Димиев в склада, който се намира в село Горни Върпища, на около 4 - 5 км от село Царева ливада, се съхраняват боеприпаси и барути.
 
По време на инцидента в помещението не е имало хора.
 
Жители в района са чули серия от взривове. Активирана е и системата BG-Alert.
 
Това е пореден инцидент в завод на фирма "Емко". 
 

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Месец след взривовете в завода на Емко прокуратурата няма водеща версия

Месец след взривовете в завода на "Емко" прокуратурата няма водеща версия

Преди месец имаше пожар в завода край Трявна. Прокуратурата все още няма водеща версия за инцидента и продължава да разследва всички възможности - от човешка грешка до външна намеса.
 
В последните седмици в Европа бяха запалени пет военни завода, в това число и българският. Бившият военен министър Бойко Ноев допусна, че поредните взривове в завод на "Емко" са умишлени и смята, че България системно се проваля при разследването на тези случаи. Публикации допускащи руска намеса имаше и в западната преса.
 

ДБ допуска руска връзка

 
В събота съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа.
 
Той посочи като пример случая на летището в Лайпциг, за който, по думите му, Германия е обвинила Русия в опит за атака с дрон и експлозиви.
 
"Преди дни предупредихме в парламента, че това, което Русия прави в Лайпциг, се случва и в България", заявява Мирчев.
 
По думите му депутатите са поискали свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. 
 

Пореден взрив в завод на "Емко" 

 

Подобни инцидентни в складови обекти на "Емко" имаше през 2011г., 2022г., 2023г.

Взривове имаше и в други заводи на наша територия, като разследванията се водят бавно и обикновено завършват в задънена улица.
 
 
Един от случаите е в склада на "Емко" в Ловнидол.
 
 
Срещу собственика на "Емко" Емилиян Гебрев бе извършен през 2015 г. опит за покушение.
 
Години наред обаче прокуратурата демонстрираше незаинтересованост по тази тема.
 
Разследващите се задействаха едва след отравянето на Сергей Скрипал във Великобритания три години по-късно.
 
Чак през 2020 г. бяха повдигнати задочни обвинения на трима руски граждани - Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Егор Гордиенко.  

Ключови думи

Гебрев Емко военен завод
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22 коментара

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  1. croc2
    #22

    Докараха кремълския поцелуйко на власт и почнаха взривовете, ГРУто бърза да си разиграва коня щото ако дойде Гюров приключват със саботажите на българска територия.

  2. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #21
  3. т€еритория на Мики Маус
    #20

    Гебрев е приватизационен и застрахователен измамник. Както всички "звезди" на прехода. Същия притежава остров в Норвегия за милиони $, спестен от БЕЗОПАСНОСТТА, заплатите на служителите му, пари за ОХРАНА и НАБЛЮДЕНИЕ! За да може лумпения електорат на границата на 4% да се мобилизира от подобни РЕЖИСИРАНИ "новини". Измамниците имат нужда то враг за отклоняване общественото внимание! Тоя и подобните му спестиха в офшорки над 55 милиарда! В Европа има война, ако тоя негодник СИСТЕМНО поставя живота на служителите си в риск, да се преследва по НК! И държавата да поеме контрол над предприятието по метода Лукойл!

  4. F16
    #19

    Няма никаква руска връзка, ако имаше щеше да е ясна , а не забулена в мъгла и спекулациш. Това е пореден пожар , както и в предишните , никой не е представил и елементарен факт или доказателствата в подкрепа на определена теза. Тогава обикновената простиина взема връх и се хвърлят произволни обвинения в общественото пространство

  5. brambar
    #18

    Нормално е да има дум дум. Жълтопаветните кво си мислят. Войната чука на портата...да би мирно седяло, не би чудо видяло...

  6. gavril
    #17

    От тук я виждам руската връзка :) А на края на тази връзка - какво било :) Зелен чорап!!! Само не ми казвайте, че делтаджий охраняват там, че ще стане пародийно.

  7. глас в пустиня
    #16
    Отговор на коментар #15

    Програмата на дрона се сменя за секунди и не е за постоянно в дрона.

  8. Jordan Stavrev
    #15
    Отговор на коментар #14

    Шутить изволили, сударь (копейка в пустиня)? Украинските далекобойни дронове са програмирани да летят точно в обратна посока на тази, от която “вятърът е довял пожара” :)

  9. глас в пустиня
    #14

    Не случайно удара идва след като казахме че няма да участваме като желаещи за спонсори на украинските дронове.( коалицията на желаещите)

  10. глас в пустиня
    #13

    Украинците могат да изпратят дрон на разстояние над 3 000 км трябва да им се забрани да ползват спътникова навигация и стар линк

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