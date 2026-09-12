Пореден пожар в склад за боеприпаси на "Емко". ДБ иска разследване за руска връзка

Пожар е избухнал в склад за боеприпаси на "Емко" в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието за производство на боеприпаси.
Пожарът е възникнал около 23.20 ч., съобщи БНТ.
По информация на управителя на предприятието Славчо Димиев в склада, който се намира в село Горни Върпища, на около 4 - 5 км от село Царева ливада, се съхраняват боеприпаси и барути.
По време на инцидента в помещението не е имало хора.
Жители в района са чули серия от взривове. Активирана е и системата BG-Alert.
В последните седмици в Европа бяха запалени пет военни завода, в това число и българският. Бившият военен министър Бойко Ноев допусна, че поредните взривове в завод на "Емко" са умишлени и смята, че България системно се проваля при разследването на тези случаи. Публикации допускащи руска намеса имаше и в западната преса.
ДБ допуска руска връзка
В събота съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа.
Той посочи като пример случая на летището в Лайпциг, за който, по думите му, Германия е обвинила Русия в опит за атака с дрон и експлозиви.
"Преди дни предупредихме в парламента, че това, което Русия прави в Лайпциг, се случва и в България", заявява Мирчев.
По думите му депутатите са поискали свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции.
Пореден взрив в завод на "Емко"
Подобни инцидентни в складови обекти на "Емко" имаше през 2011г., 2022г., 2023г.
Взривове имаше и в други заводи на наша територия, като разследванията се водят бавно и обикновено завършват в задънена улица.
Гебрев е приватизационен и застрахователен измамник. Както всички "звезди" на прехода. Същия притежава остров в Норвегия за милиони $, спестен от БЕЗОПАСНОСТТА, заплатите на служителите му, пари за ОХРАНА и НАБЛЮДЕНИЕ! За да може лумпения електорат на границата на 4% да се мобилизира от подобни РЕЖИСИРАНИ "новини". Измамниците имат нужда то враг за отклоняване общественото внимание! Тоя и подобните му спестиха в офшорки над 55 милиарда! В Европа има война, ако тоя негодник СИСТЕМНО поставя живота на служителите си в риск, да се преследва по НК! И държавата да поеме контрол над предприятието по метода Лукойл!
Няма никаква руска връзка, ако имаше щеше да е ясна , а не забулена в мъгла и спекулациш. Това е пореден пожар , както и в предишните , никой не е представил и елементарен факт или доказателствата в подкрепа на определена теза. Тогава обикновената простиина взема връх и се хвърлят произволни обвинения в общественото пространство
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Докараха кремълския поцелуйко на власт и почнаха взривовете, ГРУто бърза да си разиграва коня щото ако дойде Гюров приключват със саботажите на българска територия.
Гебрев е приватизационен и застрахователен измамник. Както всички "звезди" на прехода. Същия притежава остров в Норвегия за милиони $, спестен от БЕЗОПАСНОСТТА, заплатите на служителите му, пари за ОХРАНА и НАБЛЮДЕНИЕ! За да може лумпения електорат на границата на 4% да се мобилизира от подобни РЕЖИСИРАНИ "новини". Измамниците имат нужда то враг за отклоняване общественото внимание! Тоя и подобните му спестиха в офшорки над 55 милиарда! В Европа има война, ако тоя негодник СИСТЕМНО поставя живота на служителите си в риск, да се преследва по НК! И държавата да поеме контрол над предприятието по метода Лукойл!
Няма никаква руска връзка, ако имаше щеше да е ясна , а не забулена в мъгла и спекулациш. Това е пореден пожар , както и в предишните , никой не е представил и елементарен факт или доказателствата в подкрепа на определена теза. Тогава обикновената простиина взема връх и се хвърлят произволни обвинения в общественото пространство
Нормално е да има дум дум. Жълтопаветните кво си мислят. Войната чука на портата...да би мирно седяло, не би чудо видяло...
От тук я виждам руската връзка :) А на края на тази връзка - какво било :) Зелен чорап!!! Само не ми казвайте, че делтаджий охраняват там, че ще стане пародийно.
Програмата на дрона се сменя за секунди и не е за постоянно в дрона.
Шутить изволили, сударь (копейка в пустиня)? Украинските далекобойни дронове са програмирани да летят точно в обратна посока на тази, от която “вятърът е довял пожара” :)
Не случайно удара идва след като казахме че няма да участваме като желаещи за спонсори на украинските дронове.( коалицията на желаещите)
Украинците могат да изпратят дрон на разстояние над 3 000 км трябва да им се забрани да ползват спътникова навигация и стар линк