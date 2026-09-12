Пореден пожар в склад за боеприпаси на "Емко". ДБ иска разследване за руска връзка

Пожар е избухнал в склад за боеприпаси на "Емко" в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието за производство на боеприпаси.

Пожарът е възникнал около 23.20 ч., съобщи БНТ.

По информация на управителя на предприятието Славчо Димиев в склада, който се намира в село Горни Върпища, на около 4 - 5 км от село Царева ливада, се съхраняват боеприпаси и барути.

По време на инцидента в помещението не е имало хора.

Жители в района са чули серия от взривове. Активирана е и системата BG-Alert.

Това е пореден инцидент в завод на фирма "Емко".

Преди месец имаше пожар в завода край Трявна. Прокуратурата все още няма водеща версия за инцидента и продължава да разследва всички възможности - от човешка грешка до външна намеса.