Борисов за пореден път сигнализира, че чака Гюров да потърси ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново се обърна специално и персонално към Андрей Гюров с послание, че вратата е отворена и ако иска подкрепа от ГЕРБ за президентската си кандидатура, да я потърси официално. "Непоискана подкрепа не даваме", повтори той пред журналисти в четвъртък.

По-рано тази седмица ГЕРБ обяви, че няма да издига свой кандидат на предстоящите избори, което се случва за пръв път от създаването на партията. Борисов посочи ясно причината – той си дава сметка, че ГЕРБ са в слаба позиция и няма да спечелят срещу подкрепяната от Румен Радев Илияна Йотова.

Сега той обяви Йотова за "идеологически противник" на ГЕРБ и уточни, че участието на политици от ГЕРБ в инициативния ѝ комитет било резултат на техни лични отношения и договорки.

Така Борисов отговори на нападките "Демократична България", че хвали Илияна Йотова и критикува Андрей Гюров и Георги Кандев, а "по-силна подкрепа от самия Борисов към Йотова няма как да бъде демонстрирана".

"Кога е работил Борисов за Йотова, или ГЕРБ за Йотова? (…) Йотова е нашият идеологически опонент и противник - на европейските партии", каза той.

Обявеният преди дни за вице на Йотова Кирил Вълчев, който и до момента е начело на Българската телеграфна агенция (БТА), заема този пост последователно два мандата, след като бе издигнат и подкрепен от ГЕРБ. Освен това в инициативния комитет на Йотова и Вълчев са евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев, дългогодишният бивш депутат и министър от ГЕРБ Вежди Рашидов, както и кметове на ГЕРБ.

При Йотова с позволение от Борисов

"Госпожа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както и Емил Радев, с който дълги години са били евродепутати и много се уважават, и други, с които по семейни причини се познават и са близки", отбеляза Борисов.

По думите му хората на ГЕРБ в инициативния комитет са му поискали позволение преди да се присъединят:

"Попитаха. Това е лично дело. Не ангажира партията по никакъв начин. Те са приели и участват в инициативния комитет на Йотова".

"Моят приятел Вежди Рашидов не ми се е обадил и не знам. Така че това си е лично негово решение", добави Борисов, който отново изрази мнението си, че инициативните комитети са прикритие за издигането на партийни кандидати: "Ако ме питаш: "Какво е това инициативен комитет?" … Пак е една лъжа, за да прикрие партийните кандидатури".

"Ние въобще не ви се натискаме"

Борисов многократно преповтори, че "ние непоискана подкрепа не даваме". "Какво да подкрепяме, никой не иска да го подкрепяш. Напротив, аз чух вчера от "Прогресивна България", че нямало да търсят ГЕРБ. "Ма, ако искате ни търсете, ние пък въобще не ви се натискаме", отбеляза той в четвъртък.

"Сега зависи всичко от Радев", добави Борисов.

Той увери, че към никого от партията към този момент не е отправяна каквато и да е покана за разговор.

"Аз съм забранил и разговори по темата. Не че някой ги е потърсил, просто не искам ние да носим пасивите от тези избори. Имаше време, когато ги носехме. Сега това е нашето поведение", заяви той.

"Гюров и Кандев няма да спечелят избирателите на ГЕРБ с общи приказки"

Въпреки "забраната" за разговори, обаче, с Борисов показа известно недоволство, че бившият служебен премиер и кандидат за президент Андрей Гюров, който се впусна в президенската надпревара заедно с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев, не е потърсил подкрепата на партията му.

"В случая за колегата Гюров ние от ГЕРБ сме гласували да стане управител на БНБ. Тогава са ни предоставили неговата кандидатура. Изучили сме я и сме го подкрепили и тогава не е било лошо да подкрепим Гюров", каза лидерът на ГЕРБ.

"Сега Гюров се свени да дойде да се срещне с ГЕРБ. Защо не се свени тогава? Защо тази свенливост тогава не я прояви?", добави Борисов, а после обяви: "Така няма да им се получи".

Борисов каза, че очаква да види кои хора са в инициативния комитет на Гюров и Кандев, "защото с тези общи приказки - "избирателите", "гражданите", "европейско развитие на България" - няма да спечелят избирателите на ГЕРБ".