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Oчаквано и ПП подкрепи Гюров за президент

2 коментара
Лидерът на ПП Асен Василев, сн. БГНЕС
Националният съвет на "Продължаваме промяната" единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври, съобщи пресцентърът на партията.
 
Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България.
 
С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев "Продължаваме промяната" заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България, се посочва в съобщението.
 
Андрей Гюров и Георги Кандев вече получиха подкрепата на "Да, България" и "Демократи за силна България".

Ключови думи

ПП Гюров Кандев
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2 коментара

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  1. Православен
    #2

    Хранилката е важна!

  2. Мазен Кумунис
    #1

    Един въпрос към мазния модел шарлатани-ДеБили: Кой сега ви е водачът? Този обратния ли? Че да знаем кого да "благославим". Както вие са упражнявате в/у широкоя гръб на доктора на науките Бойко Велики. ;)

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