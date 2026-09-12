Oчаквано и ПП подкрепи Гюров за президент

Националният съвет на "Продължаваме промяната" единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври, съобщи пресцентърът на партията.

Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България.

С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев "Продължаваме промяната" заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България, се посочва в съобщението.

Андрей Гюров и Георги Кандев вече получиха подкрепата на "Да, България" и "Демократи за силна България".