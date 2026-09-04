В Андалусия беше отчетена температура от 45,7 градуса, изравнен рекорд за септември в Испания

Температурата от 45,7 градуса беше регистрирана вчера в селището Ел Гранадо в най-южните части на Испания, рекорд, равносилен на историческия за месец септември, както и най-високата температура, отчитана от началото на годината в страната, съобщи метеорологическата агенция АЕМЕТ, цитирана от Франс прес.
Предишният рекорд от 45,7 градуса беше регистриран в община Монторо, също в Андалусия, на 6 септември 2016 г.
В няколко други региона в Андалусия, но не и в този, в който се намира Ел Гранадо, беше обявен червен код за опасно време, който остана в сила в продължение на няколко часа, информира АЕМЕТ, като подчерта, че кодът се активира за първи път през септември от създаването на системата за климатични наблюдения през 2007 г.
Както много други европейски страни, Испания също премина през особено горещо лято и преживя няколко поредни горещи вълни, които продължиха до миналата седмица.
Горещите вълни са все по-продължителни през последните няколко години в Испания, а температурите често надхвърлят 40 градуса, отбелязва АФП.
Този юли месец беше най-горещият регистриран някога в Испания заедно с юли през 2022 г., допълва метеорологичната агенция.
Седмият месец на тази година, в който се разгоряха горски пожари с безпрецедентен мащаб в Испания, също е бил и най-сухия месец от началото на климатичните наблюдения през 1961 г., уточнява АЕМЕТ, като добави, че периодът от януари до август тази година е бил "най-топлия за всички сезони в историята на Испания, с малко по-високи стойности в сравнение с предишните четири години".
Между 1 юли и 31 август бяха отчетени също повече от 5000 смъртни случая, свързани с горещините – рекордна стойност, откакто Институтът по здравеопазване "Карлос Трети" започна да събира данни по този въпрос през 2015 г.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.