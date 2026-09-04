В Андалусия беше отчетена температура от 45,7 градуса, изравнен рекорд за септември в Испания

Температурата от 45,7 градуса беше регистрирана вчера в селището Ел Гранадо в най-южните части на Испания, рекорд, равносилен на историческия за месец септември, както и най-високата температура, отчитана от началото на годината в страната, съобщи метеорологическата агенция АЕМЕТ, цитирана от Франс прес.

Предишният рекорд от 45,7 градуса беше регистриран в община Монторо, също в Андалусия, на 6 септември 2016 г.

В няколко други региона в Андалусия, но не и в този, в който се намира Ел Гранадо, беше обявен червен код за опасно време, който остана в сила в продължение на няколко часа, информира АЕМЕТ, като подчерта, че кодът се активира за първи път през септември от създаването на системата за климатични наблюдения през 2007 г.

Както много други европейски страни, Испания също премина през особено горещо лято и преживя няколко поредни горещи вълни, които продължиха до миналата седмица.

Горещите вълни са все по-продължителни през последните няколко години в Испания, а температурите често надхвърлят 40 градуса, отбелязва АФП.

Този юли месец беше най-горещият регистриран някога в Испания заедно с юли през 2022 г., допълва метеорологичната агенция.

Седмият месец на тази година, в който се разгоряха горски пожари с безпрецедентен мащаб в Испания, също е бил и най-сухия месец от началото на климатичните наблюдения през 1961 г., уточнява АЕМЕТ, като добави, че периодът от януари до август тази година е бил "най-топлия за всички сезони в историята на Испания, с малко по-високи стойности в сравнение с предишните четири години".

Между 1 юли и 31 август бяха отчетени също повече от 5000 смъртни случая, свързани с горещините – рекордна стойност, откакто Институтът по здравеопазване "Карлос Трети" започна да събира данни по този въпрос през 2015 г.