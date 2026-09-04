Мнозинството от участниците в проучване Дойчландтренд на германската обществена телевизия А Ер Де са определили Русия като заплаха за сигурността на Германия, предаде ДПА.
Общо 56% от участниците вярват, че Германия в момента е изложена на много сериозна или сериозна заплаха от Русия. За сравнение, 39% смятат, че Русия представлява малка или никаква заплаха.
Хората в западната и източната част на страната възприемат огромната държава на изток много различно: докато 59% от анкетираните в западните германски провинции виждат Русия като голяма или много голяма заплаха за германската сигурност, този дял е едва 42% в източните провинции.
За 36% от западните германци Русия представлява малка или никаква заплаха за сигурността на страната, докато сред източните германци този дял е 47%.
В проучването, проведено между понеделник и сряда, са участвали 1319 имащи право на глас. Допустимата грешка е между два и три процентни пункта.
Във вторник германското правителство обвини руската държава за неуспешна атака с дрон, натоварен с експлозиви, на летището в Лайпциг, и обяви санкции. Кремъл отрича да е свързан по какъвто и да било начин с инцидента.
Русия води пълномащабна война срещу Украйна вече четири години и половина. Германия предоставя политическа и военна помощ на Киев от началото на войната и се смята за най‑важния му поддръжник. В момента 38% от анкетираните смятат предоставянето на оръжия от Германия на Украйна за подходящо, 14% вярват, че това не е достатъчно, а 42% — че е прекомерно, което е най‑високият дял в проучването от началото на войната в Украйна.
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1 коментар
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Лошото е, че някои, като тов. мЭркель, тов. шредер и тов. алис цейлонская вайдель я смятат за приятел, брат и дрОгар...