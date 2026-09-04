Мелони стана най-дълго управлявалият премиер на Италия

Джорджа Мелони отбелязва с мащабен митинг в Бари превръщането на нейното дясно правителство в най-дълго управлявалия кабинет в следвоенната история на Италия. Очаква се проявата да събере хиляди поддръжници, докато наблизо ще се проведе антиправителствен протест, съобщи БГНЕС.

"Днес нашето правителство става най-дълго управлявалото в историята на Италианската република. Приемам това с благодарност и силно чувство за отговорност. Стабилността не е рекорд, който трябва да бъде показван, а условие, което позволява на една нация да планира, да взема решения, да изпълнява ангажиментите си и да бъде уважавана", написа Мелони в социалната мрежа "Екс"/X.

Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana.



È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare,… pic.twitter.com/EpdHe35vJa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2026

Джорджа Мелони стана първата жена министър-председател на Италия на 22 октомври 2022 г. и ръководи един и същ кабинет вече 1413 дни, с един повече от милиардера и медиен магнат Силвио Берлускони. Тя успя да запази коалицията си въпреки кризите в партиите, участващи в управлението.

За последните 80 години Италия е имала 68 правителства. Много от кабинетите са падали заради вътрешни кризи и отцепвания, които Мелони засега успява да избегне.

Десетки автобуси превозват поддръжници до столицата на южната област Пулия за празненството на дясната партия "Италиански братя". Събитието се провежда в пристанищната зона, която може да побере до 10 000 души.

Мелони ще говори пред множеството в ранната вечер. Заместник министър-председателите Матео Салвини и Антонио Таяни се очаква да се включат чрез видеовръзка. Проявата на практика ще бъде и предизборен митинг преди вота през 2027 г.

Празненствата под официалния лозунг "Най-стабилното правителство, най-силната Италия" ще започнат с музика от DJ.

Речите ще бъдат посветени на резултатите от почти четирите години управление, сред които над един милион допълнително заети и намаляване на данъците върху доходите с 21 милиарда евро.

Фискалната стабилност на силно задлъжнялата Италия се подобри значително, но критиците твърдят, че това не е довело до икономически растеж.

"Увеличиха ли се заплатите? Не. Бензинът струва повече, несигурността на работните места нарасна, хората се пенсионират по-трудно, а здравната система работи по-неефективно", заяви преди събитието ръководителят на синдиката CGIL Маурицио Ландини.

Сигурност и миграция

Мелони твърди, че международното влияние на Рим се е увеличило, въпреки че първоначалното ѝ приятелство с американския президент Доналд Тръмп се разпадна, след като тя го разкритикува за нападките му срещу папата.

Управляващата коалиция, в която участват антимигрантската "Лига" и дясната "Форца Италия", е приела около 300 закона и указа. Повечето са насочени срещу определяни като заплахи за сигурността явления, вариращи от дребната престъпност до нелегалните партита и климатичните протести.

Партията "Италиански братя", която има неофашистки корени, спечели изборите през 2022 г. с обещание да се справи с незаконната миграция. Формацията твърди, че политиките ѝ са намалили пристигането на мигранти с 80%.

Изброяването на постигнатото обаче няма да бъде достатъчно.

Антиправителствената демонстрация

"Мелони трябва да обясни и как възнамерява да използва оставащите месеци до изборите. Това е много интересен въпрос", заяви на пресконференция в Рим коментаторът на вестник "Ла Стампа" Флавия Перина.

Докато на празненството се сервират традиционните за Бари "Спагети на убиеца" с пикантен, опушен сос, критиците на Мелони ще се съберат на антиправителствена демонстрация в историческия център на града.

Организаторите обвиняват кабинета, че създава "икономика на войната и оръжията" и "полицейска държава", както и че подхранва омраза срещу мигрантите.

Този климат е подпомогнал възхода на политически съперник, който не е поканен на празненствата. Бившият генерал Роберто Ваначи и неговата партия "Национално бъдеще", разположена още по-вдясно от Мелони, бележат бърз ръст и вече изпреварват "Лигата" и "Форца Италия" в социологическите проучвания.