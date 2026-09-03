Хиляди протестираха в Сеута, а десетки хиляди – в цяла Испания, заради миграционната криза

Хиляди хора преминаха вчера по улиците на испанския автономен град Сеута в Северна Африка в подкрепа на града, който е изправен пред миграционна криза след масовото пристигане на мигранти на 30 юли, предаде ЕФЕ.

Демонстрацията, организирана в Деня на Сеута от Испанската федерация на общините и провинциите (ФЕМП), премина под лозунга "Сеута не се продава, Сеута се защитава“. Шествието започна от Кралските стени, премина по централните улици и завърши пред Двореца на автономния град.

Четирима младежи – представители на християнската, мюсюлманската, индуистката и еврейската общност – прочетоха манифест под надслов "Сеута сме всички“. В него се предупреждава, че миграционният натиск поставя на изпитание ресурсите и обществените услуги на града, както и способността му да защитава границите си, да гарантира сигурността и да отстоява териториалната си цялост. Участниците носеха множество испански знамена и знамена на Сеута.

Десетки хиляди хора се включиха в прояви на солидарност със Сеута и в други части на Испания, съобщи ДПА. Демонстрациите се превърнаха и в протест срещу миграционната политика на правителството на премиера Педро Санчес. Участници и оратори обвиниха кабинета, че води политика на отстъпки спрямо Мароко и не оказва достатъчна помощ на Сеута.

Мароко отдавна предявява претенции към Сеута и другия испански анклав в Северна Африка – Мелиля, но в момента не оказва пряк натиск по въпроса, отбелязва ДПА. Лидерът на консервативната Народна партия Алберто Нунес Фейхо въпреки това определи пристигането на мигрантите като "нашествие“, подкрепено от Мароко, и обвини правителството, че е прикрило получените предупреждения за кризата.

По данни на властите най-малко 72 000 мигранти са влезли в Сеута на 30 и 31 юли. Месец по-късно около 5000 от тях все още се намират в града, като някои са принудени да живеят по улиците и плажовете. Ситуацията натоварва сериозно ресурсите на Сеута, чието население е около 83 000 души. През последните седмици бяха регистрирани и нападения срещу мигранти и частни хуманитарни организации.

Испания няма право да извършва колективно експулсиране и трябва да разгледа поотделно всяка молба за убежище – процедура, която може да отнеме седмици или месеци. Централното правителство отхвърля и възможността мигрантите да бъдат прехвърлени в континентална Испания, тъй като Сеута не е част от Шенгенското пространство.

Испания не е открила доказателства, установяващи, че властите на Мароко са организирали масовото нахлуване на мигранти в северноафриканския ексклав Сеута в края на юли, каза днес испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Ройтерс.

Санчес заяви това пред долната камара на испанския парламент, след като беше публикуван полицейски доклад, в който се посочва, че масовото нахлуване в Сеута не е било спонтанен миграционен поток, а планирана и поетапна операция, целяща да претовари граничния контрол на испанския ексклав.

"Мога да ви уверя, че нито една институция, нито дипломатическата служба, нито Европейската комисия, нито която и да е друга международна организация са предоставили на испанското правителство категорични доказателства, показващи, че Мароко е планирало или ръководило инцидента. Няма абсолютно никакви доказателства по този въпрос", подчерта Санчес.

Испанският премиер уточни обаче, че мароканската жандармерия е позволила мигранти да преминат границата за период от 10 часа на 30 юли, когато броят на нахлулите мигранти в ексклава достигна връхната си точка. Тепърва предстои испанските власти да установят дали това се дължи на бездействие или на невъзможност за възпиране на наплива от мигранти, допълни Санчес.

От полицейския доклад, до който Ройтерс получи достъп, става ясно, че първоначално по-малко служители на мароканските служби за сигурност са били разположени в близост до вълнолома "Тарахал", отделящ Сеута от Мароко. Те не са предприели също така сериозни усилия, за да разпръснат прииждащото множество от мигранти.

Някои марокански полицаи са насочили мигрантите към контролно-пропускателните пунктове, докато други неидентифицирани лица са се опитвали да направляват или да контролират потока от хора, гласи още докладът. В него обаче не се разкрива самоличността на отделни марокански полицаи и не се посочват независими и проверени данни за конкретните заповеди, дадени от мароканските власти.

Властите на Мароко отрекоха да са позволили масовото нахлуване.