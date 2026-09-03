40% се доверяват на козметици, инфлуенсъри и треньори за лекарства и добавки

Около 2 милиона българи са използвали лекарствен продукт, хранителна добавка или друг продукт, рекламиран като полезен за здравето. Това показва национално представително проучване на "Тренд", представено от социолога Димитър Ганев при откриването на информационната кампания "Здраве без риск" на Healthcare Magazine. Изследването е проведено сред 1000 пълнолетни българи.

Според данните 38% са използвали подобен продукт, а 35% са го купували под влияние на реклама, публикации в интернет или препоръки в социалните мрежи.

Особено притеснителен е фактът, че 16% от анкетираните никога не се консултират с лекар или фармацевт преди употребата на такива продукти. Това се равнява на около 800 хил. души.

Около 40% са използвали лекарства или хранителни добавки по препоръка на козметик, инфлуенсър или треньор, вместо на медицински специалист. Също толкова не проверяват състава на продукта. В същото време 90% от анкетираните признават, че виждат риск при употребата на подобни продукти.

Демографските данни показват, че жените са по-уязвими към рекламите на хранителни добавки и лекарства, посочи Ганев. По думите му именно към тях трябва да бъде насочена в по-голяма степен информационната кампания.

Мащабът на проблема се вижда и в контролната дейност на Изпълнителната агенция по лекарствата. Само от началото на 2026 г. ИАЛ е извършила над 450 проверки в мрежата на лекарственото снабдяване. При 7 съвместни проверки с други компетентни институции са установени над 10 000 опаковки лекарствени продукти, неразрешени за употреба в България. Извършени са и 57 проверки на съдържанието на интернет сайтове, при които са установени над 20 онлайн платформи, чрез които незаконно се предлагат лекарствени продукти – пептиди. До момента през 2026 г. ИАЛ е изпратила до ГДБОП 15 преписки, съдържащи документи за извършени контролни покупки.

“Мащабът на действията свързан с нерагламентирано, незаконно предлагане на продукти в онлайн пространството е изключително сериозен. В последните месеци все по-често се наблюдава разпространение на така популярните пептиди, които се предлагат за отслабване. Категорично това е незаконна дейност, свързана с изключително висок риск за здравето на хората”, съобщи директорът на ИАЛ Богдан Кирилов.

“Министерство на здравеопазването не приема човек, които търси решение за здравето си да бъде мишена на непрозрачен маркетинг, медицински твърдения да могат да се разпространяват без доказателства, а отговорността да се крие зад анонимни профили, платени публикации или неясни доставчици“, заяви зам.-министърът на здравеопазването д-р Николай Вълов.

Данните от проучването показват, че доверието в медицинските специалисти остава високо, но значителна част от хората продължават да вземат решения за продукти за здравето, без предварителна консултация.

"Превенцията не започва в момента, в който човекът вече е станал пациент. Тя започва много по-рано – с информацията, която получава, с избора, който прави, и с решението на кого да се довери", категоричен беше председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.

Кампанията "Здраве без риск" има за цел да предостави достъпна и проверена информация, която да помага на хората да разпознават рисковете, да проверяват произхода и статута на продуктите и да вземат информирани решения за здравето си.

"Здраве без риск" се роди, за да кажем на хората да бъдат бдителни, да им помогнем да разберат къде се крият рисковете, за да им дадем знанието, с което да направят своя избор. Да се запитат какво приемат. Откъде идва. Какво съдържа. Кой стои зад твърденията, които чуват. И когато става дума за здравето им, да търсят медицинска експертиза, а не най-убедителното обещание", заяви организаторът на кампанията – Десислава Власакиева при откриването ѝ.