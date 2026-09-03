Естонският министър на отбраната подаде оставка след скандал с боеприпаси

Естонският министър на отбраната Хано Певкур обяви оставката си след скандал, свързан с доставката на боеприпаси за Украйна. Певкур, който е министър на отбраната от 2022 г., заяви, че поема политическа отговорност за недостатъците във финансовото управление на отбранителния сектор, макар да не приема провалите за лични, предаде ДПА.

"Един лидер трябва да има както смелостта, така и авторитета, за да поеме отговорност", каза политикът от Партията на реформите - най-голямата формация в управляващата коалиция, в обзорното предаване "Актуална Камера" на естонската телевизия. "Готов съм да поема отговорност, приемам я и премиерът Кристен Михал трябва да намери нов министър на отбраната. Вече е ясно, че не се ползвам с подкрепата на парламентарното мнозинство", заяви той. Певкур ще остане на поста си, докато бъде назначен негов наследник, което се очаква да стане, след като естонският парламент отново се събере на 14 септември след края на лятната ваканция.

"Въпреки че министърът не брои чорапи и боеприпаси, нито води преговори по договори, критиките на Националната сметна палата, отнасящи се предимно до дейността на Отбранителните сили и Естонския център за инвестиции в отбраната (EЦИО), повдигат въпроса за политическата отговорност. Затова смятам, че е правилно днес да поема политическа отговорност за целия отбранителен сектор и да предам щафетата на новия министър на отбраната в подходящ за премиера момент", написа Певкур на профила си във "Фейсбук".

Скандалът се разгоря в следствие от доклад на Националната сметна палата, която установи множество сериозни проблеми в институциите под ръководството на Министерството на отбраната, които според одиторите увеличават риска от злоупотреба с държавни средства и активи. Подобни проблеми са били установени и година по-рано.

"Обществото полага усилия да финансира нарастващите отбранителни способности на страната, но одитът показва, че Министерството на отбраната, Естонските отбранителни сили и Естонският център за инвестиции в отбраната не са положили достатъчно усилия, за да разрешат сериозните проблеми с използването на средствата и отчитането на активите и материалните запаси", заяви главният одитор Янар Холм. Според него това не са просто технически проблеми, а са възможни реални последици, давайки на некомпетентни или злонамерени лица в системата лесна възможност да разхищават или злоупотребяват с държавни средства и активи.

Допълнително, според изданието "Ести Експрес" Естония е изплатила авансово 70 милиона евро на малката италианска компания "Дейтасел", която е с индийски собственици, като част от усилията за закупуване на артилерийски снаряди за Украйна. Оказва се обаче, че доставчиците никога преди не са произвеждали снаряди, а Талин е използвал за целта финансиране от Европейския инструмент за мир на ЕС. Според разследването на изданието през август 2024 г. ЕЦИО подписва първия си договор за продажба с "Дейтасел" и изпраща първо плащане от 15 милиона евро. През октомври 2024 г. ЕЦИО подписва втори договор с "Дейтасел" и изпраща още едно авансово плащане от 10 милиона евро. Първата партида закупени боеприпаси е трябвало да достигне до Украйна през ноември, но "Дейтасел" съобщава за закъснения и проблеми. Въпреки това, в края на 2024 г. са подписани още два договора и са извършени авансови плащания, с което общата сума достига около 70 милиона евро. В крайна сметка Естония завежда делото в Европейския арбитражен съд в Страсбург.

Според англоезичното издание "Естониан Уърлд" част от поръчката в крайна сметка е доставена от управляваната от индийци компания в неразкрит склад в Европа, но с неадекватно качество и в непълна бройка. Каймо Кууск, генералният секретар на Министерството на отбраната, определи пратката като "напълно непълна", обяснявайки, че снарядите са с липсващи компоненти. "Един пълен артилерийски снаряд изисква взривател, метателен заряд и капсула, иначе не може да се използва", обясни той. Самият Певкур заяви, че прави разлика между боеприпаси, които са били безполезни, и непълна доставка. "Боеприпасите на стойност десетки милиони евро са доставени и се намират в склад в европейска държава. Продуктът, доставен от производителя, не е с достатъчно качество", обясни той пред предаването "Актуална Камера"

Самата "Дейтасел" на свой ред заяви, че е доставила е боеприпаси на стойност 59 милиона евро и би изпълнила всичките си задължения, ако Естония не беше прекратила договора. "Ние сме потърпевшата страна по тези договори за доставка. Действията на властите, по-специално причините, които посочиха за извънредното прекратяване на договорите, са противоречиви и нелогични", заяви компанията пред "Ести Експрес" чрез своя адвокат. Допълнително компанията оспорва твърдението на естонските власти, че качеството на стоките, пристигащи в междинния склад, е било нестандартно, но, позовавайки се на сложната верига за доставки, призна, че е имало забавяния.

"Искам да разбера точно какви са проблемите. Ако някои стоки са били поръчани и, доколкото знаем сега, не са могли да бъдат изпратени до Украйна поради недостатъчно качество или липса на наличност, тогава тази ситуация не може да бъде толерирана. И още по-неприемливо е, че ЕЦИО е решил да направи допълнителна поръчка, когато, очевидно, дори предишната партида не е получена. Смятам тази ситуация, меко казано, за много лоша. Със сигурност не е задоволителна", отбеляза преди спешно свикано правителствено заседание премиерът Кристен Михал пред "Ести Рахвусрингхаалинг". Той заяви, че приема оставката на Певкур, макар и да признава, че министърът не е бил лично отговорен за проблемите. В отговор на въпрос относно 70-те милиона евро, той отбеляза, че първият приоритет за новото ръководство на ЕЦИО трябва да бъде възстановяването на парите по съдебен ред. "Бих искал също да разбера какви конкретни гаранции е предоставила тази компания или нейната компания майка, че ще изпълнят тези задължения", допълни Михал.

Възможни са обаче и последици за цялото правителство.

"Години наред чуваме как естонските граждани и бизнес трябва все повече да допринасят за осигуряването на сигурността на страната и народа ни. Сега научихме, че има и сериозни и нерешени проблеми в управлението на националната отбрана. Оставката на министъра на отбраната е необходима в тази ситуация, но не е достатъчна. Парламентарната ни фракция започва преговори с другите парламентарни фракции, за да инициира вот на недоверие към министър-председателя. Сега виждаме сериозни проблеми в областта, която самото правителство нарича свой най-важен приоритет – националната отбрана. Премиерът не може вечно да се крие зад министрите си. Когато проблемите се трупат в една област след друга, това вече не е провал на един или друг министър. Това е провал на цялото правителство", написа лидерът на опозиционната Центристка партия Лаури Лаатс в социалната мрежа "Фейсбук".

"Разбира се, оставката на министъра е само първата стъпка и цялото правителство трябва да подаде оставка. В момента работим активно по този въпрос. Беше обаче наложително спешно да се спре масовото източване на държавни средства в Министерството на отбраната при Певкур", написа в социалните мрежи депутатът от центристите Александър Чаплигин.

Опозиционната партия "Десните" също настоява за оставката на цялото правителство. Според нея оставката на Хано Певкур няма да разреши кризата на доверие, която избухна заради използването на средствата за национална отбрана, а Кристен Михал е довел Естония до хаос шест месеца преди изборите, предаде в. "Постимеес"

"Бъдещите поколения са обременени с колосални дългове, а сега справедливото използване на средствата за национална отбрана е поставено под въпрос. Ясно е, че огромното мнозинство от хората в целия политически спектър искат Михал да си тръгне възможно най-скоро. Въпросът днес обаче вече не е дали Михал ще продължи да служи – неговият авторитет вече е изчерпан – а как да изведем страната от дълбоката политическа криза, в която Михал и Партията на реформите доведоха Естония", пише в изявление на партията.

Коалиционните партньори на реформаторите също изразиха недоволство от създалата се ситуация.

"Искаме отговори как е било извършено всичко, къде и как се разрешават подобни ситуации. Защото отговорът "Ще уредим всичко" беше даден преди година, а година вече мина. Говорим за много голяма сума пари – 70 милиона. С тези пари бихме могли да увеличим заплатите на всички учители в Естония с 10%", възмути се Кристина Калас, председател на партия "Естония 200", цитирана от Националното радио.

Социалдемократите смятат, че оставката е била необходима, за да могат естонците да продължат да се доверяват на правителството. Според лидера на социалдемократите Лаури Ляанеметс в момента в Реформаторската партия цари безредие. "Някои реформисти разбират, че ситуацията е много сериозна, докато други не искат да променят нищо. Ние, социалдемократите, обаче не подкрепяме оставката на правителството. Би било възможно, така да се каже, да се изрази недоверие към Партията на реформите. Това обаче би решило проблема само за един ден. Ако никой не анализираше предизборните обещания на партиите, обществото може да преживее тежък шок: след изборите те може да започнат да правят неща, за които хората всъщност не са гласували", обясни Ляанеметс.

По БТА