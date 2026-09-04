Десетки роботаксита на Tesla вече са по улиците на Остин

Американската компания "Тесла" (Tesla) пусна в четвъртък по улиците на Остин, щата Тексас, десетки автономни роботаксита "Сайбъркаб" (Cybercab), които нямат волан и педали и не позволяват на пътниците да поемат управлението при извънредна ситуация.

Компанията се подготвя да предложи услугата и в други градове. Акциите на "Тесла" поскъпнаха с над 5 на сто заради очакванията, че футуристичните таксита могат бързо да придобият популярност. Книжата на компанията бяха под натиск през последната година на фона на отслабващите продажби на автомобили.

"Без волан, без педали", написа "Тесла" в социалната мрежа "Екс" (X) преди представянето. Главният изпълнителен директор Илон Мъск публикува изображение на гигантско роботакси, носещо се над хоризонта на Остин, а впоследствие написа: "Буря от "Сайбъркаб".

The future has arrived in Austin pic.twitter.com/RTCb0O5sez — Tesla (@Tesla) September 3, 2026

Компанията организира и събитие по повод пускането на автомобила, достъпно само с покани.

Не е ясно кога "Тесла" възнамерява да започне да предлага масово пътувания със "Сайбъркаб". Компанията изостава от лидера при автономните таксиметрови услуги "Уеймо" (Waymo) по брой използвани автомобили и извършени пътувания.

За да навакса, "Тесла" трябва да докаже, че системата ѝ, която разчита единствено на камери, може безопасно да се движи по улиците и да избягва пешеходци и други препятствия. "Уеймо" и друг конкурент – "Зукс" (Zoox), която е част от "Амазон", използват освен камери и радари и лазерни сензори, известни като лидар.

Предизвикателство остава и доверието на потребителите. Проучване на изследователския център "Пю" (Pew Research Center), проведено през февруари, показва, че седем от всеки десет пълнолетни американци не се чувстват особено или изобщо не се чувстват спокойни да пътуват в автомобил без водач.

Само 16 на сто от анкетираните посочват, че биха се чувствали донякъде спокойни, а 7 на сто – много или напълно спокойни. Проучване на "Галъп" (Gallup) от 2025 г. също показва засилване на съмненията относно безопасността на автономните автомобили.

"Тесла" предлага услуга с автономни роботаксита в Остин от юни миналата година, но използваните досега автомобили имат волани и спирачни педали. Впоследствие услугата беше разширена до още пет града в Тексас и Флорида. Първоначално в автомобилите имаше служители, които можеха да поемат управлението при възникване на проблем.

По данни на сайта "РоботаксиТракър" (RobotaxiTracker) "Тесла" разполага с над 200 роботаксита, които се движат без наблюдаващ служител в автомобила. "Уеймо" има повече от 4000 подобни превозни средства в 14 града.

Продажбите на автомобили на "Тесла" се понижиха за втора поредна година, а печалбата на компанията спадна значително. Тя отстъпи и позицията си на най-големия производител на електромобили в света по продажби на китайската Би Уай Ди (BYD).

Мъск се надява в крайна сметка чрез софтуерно обновяване да осигури напълно автономно управление на стотици хиляди автомобили "Тесла". Това би позволило на собствениците да предлагат колите си като таксита, когато не ги използват.

Пред компанията обаче продължават да стоят регулаторни препятствия. Софтуерът ѝ за частично автономно управление все още не е одобрен за използване в повечето държави от Европейския съюз.

В САЩ регулаторните органи водят няколко разследвания на безопасността на технологията. Те обхващат катастрофи при намалена видимост, инциденти с преминаване на червен светофар и навлизане в насрещното движение, както и предполагаемо забавено докладване на произшествия от страна на "Тесла".

По БТА