Асен Василев: ЕС надживя Съветския съюз. Ще надживее и режима на Путин

"По повод пораженческото изказване на премиера днес: Европейският съюз надживя Съветския съюз. Ще надживее и режима на Путин". Това написа в своя Фейсбук профил лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

С критики към изказванията на Радев от петък се включиха и лидерите на участващите в "Демократична България" формации - Радан Кънев ("Демократи за силна България) и Ивайло Мирчев ("Да, България").

По време на блицконтрол в парламента премиерът Румен Радев заяви, че според него "Европа може да съществува без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия".

Радев каза това след като депутатът Георг Георгиев от ГЕРБ го обвини в "плахост и неготовност да бъде европеец". Критиките бяха свързани с позициите на правителството след хибридната атака в Лайпциг. Българското външно министерство изрази солидарност с Германия, но не спомена конкретно Русия като виновник за разлика от самата Германия и други европейски страни.

"Европа не е конкурс по конформизъм и ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия – нашият най-голям съюзник, но ние трябва да запазим частица разум", каза в петък министър-председателят.

Той използва темата, за да преповтори и тезите си за войната в Украйна, а именно, че "трябва час по-скоро да се седне на масата на преговорите". По въпроса за европейската подкрепа за Украйна той заговори за "калкулация на риска" от страна на Европа.

"Порция руска пропаганда"

"Българският премиер днес отново използва трибуната на българското Народно събрание, за да сервира порция руска пропаганда", написа в профила си в социалните мрежи и председателят на ДСБ Радан Кънев.

Според него "всяко от посланията на Румен Радев днес е устойчива част от кремълския пропаганден арсенал". Кънев изброява и конкретни примери от днешното изявление на премиера:

- "Колективният Запад" е понятие, ползвано само от Кремъл. То е и фактически невярно, защото позициите на САЩ, от една страна, и Европа, Канада и т.н от друга, са съществено различни".

- "Упоритото твърдение, че Западът воюва с Русия, е също изключително руско послание. И също дълбоко невярно".

- "Не особено стаената заплаха, че "Европа не може да оцелее срещу Русия" е нова за Радев, по същество ескалация на руската пропаганда".

По думите на Кънев тези "послания и заплахи" не са случайни или изпуснати. "Те са част от осмислена и последователна комуникационна стратегия на г-н Радев. Стратегия, целяща разделение и острастяване на обществото, радикализация и насаждане на страх преди изборите, пълна мобилизация на радикалния носталгичен "електорат" и отблъскване и обезверяване на умерените граждани", смята той.

Лидерът на ДСБ призовава за обединяващ, възпитан и умерен отговор, защото "и най-яростните пропагандни внушения са безпомощни, ако ги посрещнем с разум и спокойствие".

"Радев превръща България в глуха периферия на Европа"

"Радев отново не назова Русия като агресор и Украйна като нападната държава. Вместо това говори за "рисковете" пред Европа, сякаш проблемът е европейската съпротива, а не руската агресия", написа във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Историята обаче не потвърждава тезата на Радев. Европейският проект се изгражда и укрепва именно по време на Студената война. Накрая не Европа се разпадна, а Съветският съюз", добавя той.

Мирчев припомня, че България е член на ЕС и НАТО и подчертава, че членството не е само география, фондове и гаранции за сигурност, а избор към коя политическа общност принадлежим и какви принципи сме готови да защитаваме.

"Ще бъде ли България част от Европа, която има самочувствието да защитава свободата и сигурността си? Или ще бъде гласът отвътре, който при всяка руска заплаха обяснява не на Москва защо трябва да спре, а на Европа защо трябва да отстъпи", пита Мирчев.

Според него в петък премиерът Радев е дал своя отговор, който съпредседателят на "Да, Бтлгария" намира за "абсолютно неприемлив".

"България не може да е обречена да бъде санитарна зона между Европа и Русия. Ние сме част от ЕС и НАТО по собствен избор. И този избор е да имаме самочувствието да защитаваме свободата, сигурността и европейското си бъдеще, а не Радев да превръща България в глуха периферия на Европа", пише още той.