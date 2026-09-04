Още 15 подземни училища и убежища в учебни заведения бяха открити в Украйна

Още 15 подземни училища и убежища в общообразователни средни училища бяха открити на различни места в Украйна, което дава възможност на още 5000 ученици да посещават присъствено занятия, предаде Укринформ, позовавайки се на уебсайта на Министерството на образованието и науката.

"Над 5000 ученици ще имат възможност да посещават безопасно занятия на място след приключването на строителството и оборудването на 15 подземни училища и основния ремонт на убежищата в институциите средно образование", заяви министерството.

Новите и модернизирани защитни съоръжения разполагат с 4980 места и са разположени в населени места в Днепропетровска, Запорожка, Одеска, Сумска, Харковска и Черниговска области. Значителна част от съоръженията се намират в населени места с висок или много висок риск за сигурността. Общо 5282 ученици посещават съответните училища.

Министерството припомня, че през 2026 г. са били отпуснати 5 милиарда гривни (96,3 милиона евро) държавни субсидии за оборудване на убежища в общообразователните училища. Средствата се използват за изграждане, реконструкция и основен ремонт на защитни съоръжения, включително за довършване на проекти, започнати през предходни години.

Според ведомството, тазгодишното финансиране обхваща 113 убежища в 22 области в Украйна, като приоритет се дава на общностите, изложени на високи и много високи рискове за сигурността.

Като цяло, от 2023 г. насам от държавния бюджет са отпуснати близо 20 милиарда гривни (385,2 милиона евро) за местните бюджети за изграждане и подобряване на убежища в образователните институции. Тези инвестиции дават възможност на общините да изграждат нови защитни съоръжения, да реконструират съществуващите и да създадат условия за връщането на децата към присъственото обучение.

Проектите за изграждане и реновиране на убежища се изпълняват от местните териториални общности, като допринасят за финансирането на общия фонд на държавния бюджет на Украйна в рамките на програмата "Повишаване на достъпа до образование и устойчивостта във времена на нужда" (LEARN) в Украйна, реализирана съвместно със Световната банка. Проектите получават финансова подкрепа и от Европейския съюз по линия на механизма за подпомагане на Украйна.