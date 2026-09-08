Временни кръпки за изтребителите излизат скъпо

Опциите да бъдат осигурени още изтребители освен новозакупените от САЩ F-16 Block 70 към момента изглеждат силно ограничени и скъпи, а някои временни решения не изглеждат много разумни.

Въпреки това военният министър Димитър Стоянов от месеци не спира да говори, че България трябва да придобие още изтребители, като в това отношение получи подкрепа от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова.

Военното министерство вече проучи възможността да закупи F-16, Gripen или Mirage втора ръка, но такава не се намери.

Стоянов лансира идеята България да придобие бойни самолети на оперативен лизинг, за да компенсира закъснението на вторите 8 изтребителя F-16, които трябва да пристигнат у нас със закъснение през 2030 година. В последните дни, за да компенсира закъснението на вторите 8 изтребителя F-16, които трябва да пристигнат у нас със закъснение през 2030 година.

Моделът за оперативен лизинг, при който се използват изтребители за определен период от време срещу заплащане, се използва в Европа. Чехия и Унгария така модернизираха военната си авиация с изтребители Gripen.

Те са най-достъпен вариант, но към момента няма налични, най-вече заради ангажимента на Швеция към Украйна, която може да ползва по-старите платформи.

Според авиоексперти има хипотетична опция за Еurofighter, като стари модификации имат Германия, Италия, Испания. Експлоатацията на този самолет обаче е много скъпа и едва ли българските ВВС могат да се справят финансово.

Съществуват и опции с Южна Корея, например, но едва ли България ще избере подобен път.

Остава открит и основният въпрос за поддръжката на различни платформи изтребители.

Много държави го правят, но това със сигурност изисква повече средства и усилия.

Българските ВВС полагат неимоверни усилия да усвоят новите F-16, като към момента няма яснота кога ще се случи това.

Командирът на ВВС Николай Русев наскоро защити придобиването на различен тип изтребител.

“Аз съм привърженик на това да има два типа самолети, защото ако единият тип бъде приземен за известно време поради технически причини, другият остава да лети, да носи дежурство и да охранява въздушното ни пространство”, каза той пред БНТ.

Ако бъдат придобити различни изтребители на лизинг, за да “запълнят дупката“ до усвояването на всички F-16, отново ще е нужно време за усвояването им и е спорно доколко е разумна инвестицията, за да се покрият само няколко години. В този вариант перспективата трябва да бъде с времето да бъдат придобити за постоянно.

България се нуждае със сигурност от втора ескадрила не само заради охраната на въздушното ни пространство, но и заради предстоящото сваляне от въоръжение на щурмовите самолети Су-25, които се експлоатират в авиобазата “Безмер“.

Решението обаче какви допълнителни изтребители ни трябват изисква ясно политическо и експертно решение, което трябва да бъде взето и защитено възможно най-бързо. Лансирането на различни идеи, които имат за цел временното закърпване на ситуацията, може да излезе скъпо и нефункционално. Oще повече, че в далечното бъдеще стои и въпросът за преминаване към F-35, например.