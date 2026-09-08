Опциите да бъдат осигурени още изтребители освен новозакупените от САЩ F-16 Block 70
към момента изглеждат силно ограничени и скъпи, а някои временни решения не изглеждат много разумни.
Въпреки това военният министър Димитър Стоянов от месеци не спира да говори, че България трябва да придобие още изтребители, като в това отношение получи подкрепа от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова.
Военното министерство вече проучи възможността да закупи F-16, Gripen или Mirage втора ръка, но такава не се намери.
Моделът за оперативен лизинг, при който се използват изтребители за определен период от време срещу заплащане, се използва в Европа. Чехия и Унгария така модернизираха военната си авиация с изтребители Gripen.
Според авиоексперти има хипотетична опция за Еurofighter, като стари модификации имат Германия, Италия, Испания. Експлоатацията на този самолет обаче е много скъпа и едва ли българските ВВС могат да се справят финансово.
Съществуват и опции с Южна Корея, например, но едва ли България ще избере подобен път.
Остава открит и основният въпрос за поддръжката на различни платформи изтребители.
Много държави го правят, но това със сигурност изисква повече средства и усилия.
Българските ВВС полагат неимоверни усилия да усвоят новите F-16, като към момента няма яснота кога ще се случи това.
Командирът на ВВС Николай Русев наскоро защити придобиването на различен тип изтребител.
“Аз съм привърженик на това да има два типа самолети, защото ако единият тип бъде приземен за известно време поради технически причини, другият остава да лети, да носи дежурство и да охранява въздушното ни пространство”, каза той пред БНТ.
Ако бъдат придобити различни изтребители на лизинг, за да “запълнят дупката“ до усвояването на всички F-16, отново ще е нужно време за усвояването им и е спорно доколко е разумна инвестицията, за да се покрият само няколко години. В този вариант перспективата трябва да бъде с времето да бъдат придобити за постоянно.
България се нуждае със сигурност от втора ескадрила не само заради охраната на въздушното ни пространство, но и заради предстоящото сваляне от въоръжение на щурмовите самолети Су-25, които се експлоатират в авиобазата “Безмер“.
Решението обаче какви допълнителни изтребители ни трябват изисква ясно политическо и експертно решение, което трябва да бъде взето и защитено възможно най-бързо. Лансирането на различни идеи, които имат за цел временното закърпване на ситуацията, може да излезе скъпо и нефункционално. Oще повече, че в далечното бъдеще стои и въпросът за преминаване към F-35, например.
Най-скъпо излизат саботажите на съвеЦките кратуни във ВВС.
А бе, знаете ли, че един от 8те защитни механизма на "не-можещтите" се нарича : "рационализиране", т.е. намиране на извинения за неуспехите. Та, ния булгаристанците се милимЕ за "голема работа", ама сме "гола вода" с кир по вратЪ(което също е защитен механизъм, нарича се "фантазиране").
Ето какво ми каза и за “chaffs & flares”. :
Да, абсолютно. Българските изтребители F-16 Block 70 са оборудвани с модерна система за изстрелване на диполни отражатели (chaff) и топлинни капани (flares) за защита срещу приближаващи ракети.По-конкретно, българските самолети са снабдени със системата AN/ALE-47 Countermeasure Dispenser System (CMDS).???? Как системата защитава самолета?AN/ALE-47 е изключително надеждна стандартна система на НАТО за изхвърляне на пасивни и активни смутители:Топлинни …
капани (Flares): Горящи магнезиеви елементи, проектирани да имитират топлинния отпечатък на самолетния двигател. Те действат като примамки за объркване и пренасочване на приближаващи ракети с топлинно (инфрачервено) насочване.Диполни отражатели (Chaff): Хиляди миниатюрни ленти от алуминий или стъклени влакна с цинково покритие. При изхвърляне те образуват отразяващ облак зад изтребителя, който заслепява ракетите с радарно насочване и противниковите системи за проследяване.???? Интелигентна интеграция с авионикатаВместо да изисква от пилота ръчно да натиска бутон всеки път, AN/ALE-47 е напълно интегрирана с комплекса за електронна борба L3Harris Viper Shield, за който говорихме по-рано.Системата може да работи в няколко режима:Автоматичен режим: Ако приемникът за радарно предупреждение (RWR) или сензорите за приближаващи ракети засекат непосредствена заплаха, компютърът може моментално да изчисли и автоматично да изстреля точната последователност от диполи и топлинни капани – много по-бързо от човешка реакция.Полуавтоматичен режим: Самолетът анализира входящата заплаха, избира оптималния модел на примамките и подканва пилота, който просто трябва да натисне един бутон на ръчката за управление на тягата (throttle), за да ги задейства.Първоначалният договор за покупка на София изрично включваше хиляди инфрачервени топлинни капани и импулсни патрони, за да се осигури пълно снабдяване на флотилията както за обучение, така и за реални мисии.
НЕ ЗНАМ КОЙ ЛЪЖЕ ИЛИ ПРЕИНАЧАВА ИСТИНАТА !
Мога ли да попитам "т€еритория на Мики Маус" какво авиационно или техническо образование имаш ? :-) Или си тук само да повтаряш кремълски смешни опорки ? Аз мога да се аргументирам с образование и опит :-) а и доста хора ме познават в авиационната сфера
На тези глупости отговорих като коментар на статията която цитираш:
"Ето какво ми отговори Geminii AI а може да се провери и от други източници:
Да, българските изтребители F-16 Block 70 са оборудвани с високотехнологични системи за предупреждение за радарно облъчване (RWR). Те разполагат с цифров комплекс за електронна борба от последно поколение, който далеч надхвърля възможностите на по-старите, самостоятелни RWR системи.Българските самолети са снабдени с интегрирания комплекс за електронна …
борба (EW) L3Harris AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield.????️ Как работи системата?Вместо да разделя RWR (който засича заплахите) от заглушителя (който ги противодейства), Viper Shield обединява тези функции в единна, изцяло вградена система:Интегриран цифров RWR: Системата разполага с изцяло цифров приемник за радарно предупреждение. Той идентифицира радарно насочени заплахи с много по-висока точност, чувствителност и обхват в сравнение с по-старите модификации на F-16.Подобрен интерфейс за пилота: Дисплеят на RWR в кокпита е изцяло модернизиран. Той предоставя на пилота по-ясна и интуитивна информация за позицията и вида на противниковите радари.Синхронизирано цифрово противодействие: Тъй като RWR и вграденият смутител са дигитални и софтуерно управлявани, те комуникират мигновено. В момента, в който RWR засече вражески радар, системата може веднага да приложи цифрово смущение (DRFM) за маскиране на самолета, без да е необходимо окачването на тежки външни контейнери.Това гарантира, че новата авиационна флотила на България отговаря на най-съвременните стандарти на НАТО за водене на електронна борба и е напълно подготвена за оцеляване в силно оспорвано въздушно пространство.Искате ли да научите повече за това как тази система си взаимодейства с AESA радара APG-83 на самолета, или се интересувате от другите защитни системи (като устройствата за изстрелване на топлинни капани и диполни отражатели)
Ето какво ми отговори Geminii AI :
Да, българските изтребители F-16 Block 70 са оборудвани с високотехнологични системи за предупреждение за радарно облъчване (RWR). Те разполагат с цифров комплекс за електронна борба от последно поколение, който далеч надхвърля възможностите на по-старите, самостоятелни RWR системи.Българските самолети са снабдени с интегрирания комплекс за електронна борба (EW) L3Harris AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield.????️ Как работи системата?Вместо да разделя RWR (който засича заплахите) от заглушителя (който ги противодейства), Viper Shield обединява тези функции в единна, изцяло вградена система:Интегриран цифров RWR: Системата разполага с изцяло цифров приемник за радарно предупреждение. Той идентифицира радарно насочени заплахи с много по-висока точност, чувствителност и обхват в сравнение с по-старите модификации на F-16.Подобрен интерфейс за пилота: Дисплеят на RWR в кокпита е изцяло модернизиран. Той предоставя на пилота по-ясна и интуитивна информация за позицията и вида на противниковите радари.Синхронизирано цифрово противодействие: Тъй като RWR и вграденият смутител са дигитални и софтуерно управлявани, те комуникират мигновено. В момента, в който RWR засече вражески радар, системата може веднага да приложи цифрово смущение (DRFM) за маскиране на самолета, без да е необходимо окачването на тежки външни контейнери.Това гарантира, че новата авиационна флотила на България отговаря на най-съвременните стандарти на НАТО за водене на електронна борба и е напълно подготвена за оцеляване в силно оспорвано въздушно пространство.Искате ли да научите повече за това как тази система си взаимодейства с AESA радара APG-83 на самолета, или се интересувате от другите защитни системи (като устройствата за изстрелване на топлинни капани и диполни отражатели)"
Моля да не се лъже обшеството с глупави и смешни твърдения :-)
този баят комуняга само вреди!
Първите осем доставени F-16 са без инсталирана система за самозащита и предупреждение
Актуално 03.09.2026 Автор: Обективно
Първите осем доставени F-16 са без инсталирани системи за самозащита и предупреждение
След 6-годишно чакане първият от 16-те изтребителя F-16 се приземи в трета авиационна база “Граф Игнатиево” на 30 април 2025 г. и все още не дава бойно дежурство, снимка: Посолство на САЩ в България
Първите 8 пристигнали у нас изтребители F-16 (от общо 16, които България купи от САЩ) нямат …
инсталирана система за самозащита и предупреждение, съобщи командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев.
„Системата за самозащита и предупреждение на самолета не е инсталирана. Защо я няма, не бих могъл да отговоря. Не я произвеждаме ние, но имаме уверението, че в рамките на следващата година може би ще започне инсталирането на системата. Очаквам към края на 2027 г. да има някакъв резултат“, каза ген. Николай Русев.
Той подчерта, че България е изпълнила своите финансови и договорни ангажименти: „Всичко е платено, всичко е в договора. Ние очакваме системата. Нищо не сме изпуснали от това, което е необходимо.“
Командирът на ВВС заяви, че пилотите постепенно ще разширяват подготовката си, включително с нощни полети. За да могат самолетите да бъдат използвани за носене на бойно дежурство обаче, е необходимо те да бъдат напълно комплектовани. Това означава да са налични системите за самозащита.
„До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16. Към април ще увеличим броя им на 15. Всичко върви по план. Това, което зависи от нас, го правим. Там, където нещата не зависят от нас, се опитваме да ги улесним и водим разговори с нашите съюзници, така че всичко да се изпълнява в съответствие с договора“, добави командирът на ВВС.
Той коментира и очакваното закъснение при доставката на вторите осем самолета F-16: „Това не зависи от нас. Но аз имам възможност да разговарям на много високо ниво и по този въпрос. Смятам, че се прави всичко възможно и от двете страни срокът на закъснението да бъде намален. Нещо повече – ако е възможно, част от самолетите да бъдат доставени по-рано.“
„Има причини за това забавяне. Не бих си позволил да ги коментирам подробно, но те са външни и не зависят от нас. Това, което се тиражираше в медиите – че не сме надежден съюзник и затова не ни дават самолетите – е несериозно“, каза Русев. Според него 16 самолета F-16, или една ескадрила, не са достатъчни за нуждите на България. „Със сигурност една ескадрила не е достатъчна. Може да погледнете всички западноевропейски държави. Дори и най-малките от тях имат десетки изтребители“, каза Русев.
„Решението какъв да бъде следващият тип самолет обаче е политическо“, подчерта той. Според него трябва да започнат разговори за придобиването на нова ескадрила, която да влезе на въоръжение през следващото десетилетие: „В момента се опитваме да намерим някакъв заместващ изтребител. През това време трябва да започнат разговори и за една нова ескадрила изтребители, която да постъпи на въоръжение примерно през 2035–2037 г. Тогава вече можем да кажем, че имаме две модерни и боеготови ескадрили, с които можем да защитаваме България.“
Русев уточни, че под „заместващ изтребител“ не разбира придобиването на още МиГ-29. „Говорим за многоцелеви самолет от западно производство. Не е задължително да бъде нов. Може да бъде и втора употреба, което ще бъде много по-евтино“, каза той.
Според него България трябва да поддържа повече от един тип боен самолет: „Не е трудно. Съседните ни държави го показват – и Гърция, и Турция, и Румъния, и Полша. Аз съм привърженик на това да има два типа самолети, защото ако единият тип бъде приземен за известно време поради технически причини, другият остава да лети, да носи дежурство и да охранява въздушното ни пространство“, заяви командирът на ВВС.
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