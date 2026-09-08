 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Временни кръпки за изтребителите излизат скъпо

Никола Лалов 7 коментара
Изтребител F-16, сн. ВВС
Опциите да бъдат осигурени още изтребители освен новозакупените от САЩ F-16 Block 70 към момента изглеждат силно ограничени и скъпи, а някои временни решения не изглеждат много разумни.
 
Въпреки това военният министър Димитър Стоянов от месеци не спира да говори, че България трябва да придобие още изтребители, като в това отношение получи подкрепа от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова.
 

Още по темата

България търси варианти да придобие бойни самолети на оперативен лизинг

България търси варианти да придобие бойни самолети на оперативен лизинг

Военното министерство вече проучи възможността да закупи F-16, Gripen или Mirage втора ръка, но такава не се намери.
 
В последните дни Стоянов лансира идеята България да придобие бойни самолети на оперативен лизинг, за да компенсира закъснението на вторите 8 изтребителя F-16, които трябва да пристигнат у нас със закъснение през 2030 година.
 
Моделът за оперативен лизинг, при който се използват изтребители за определен период от време срещу заплащане, се използва в Европа. Чехия и Унгария така модернизираха военната си авиация с изтребители Gripen.
 
Те са най-достъпен вариант, но към момента няма налични, най-вече заради ангажимента на Швеция към Украйна, която може да ползва по-старите платформи.
 
Според авиоексперти има хипотетична опция за Еurofighter, като стари модификации имат Германия, Италия, Испания. Експлоатацията на този самолет обаче е много скъпа и едва ли българските ВВС могат да се справят финансово.
 
Съществуват и опции с Южна Корея, например, но едва ли България ще избере подобен път.
 
Остава открит и основният въпрос за поддръжката на различни платформи изтребители.
Много държави го правят, но това със сигурност изисква повече средства и усилия.
Българските ВВС полагат неимоверни усилия да усвоят новите F-16, като към момента няма яснота кога ще се случи това.
 
Командирът на ВВС Николай Русев наскоро защити придобиването на различен тип изтребител.
 
“Аз съм привърженик на това да има два типа самолети, защото ако единият тип бъде приземен за известно време поради технически причини, другият остава да лети, да носи дежурство и да охранява въздушното ни пространство”, каза той пред БНТ.
 
Ако бъдат придобити различни изтребители на лизинг, за да “запълнят дупката“ до усвояването на всички F-16, отново ще е нужно време за усвояването им и е спорно доколко е разумна инвестицията, за да се покрият само няколко години. В този вариант перспективата трябва да бъде с времето да бъдат придобити за постоянно.
 
България се нуждае със сигурност от втора ескадрила не само заради охраната на въздушното ни пространство, но и заради предстоящото сваляне от въоръжение на щурмовите самолети Су-25, които се експлоатират в авиобазата “Безмер“.
 
Решението обаче какви допълнителни изтребители ни трябват изисква ясно политическо и експертно решение, което трябва да бъде взето и защитено възможно най-бързо. Лансирането на различни идеи, които имат за цел временното закърпване на ситуацията, може да излезе скъпо и нефункционално. Oще повече, че в далечното бъдеще стои и въпросът за преминаване към F-35, например.

Ключови думи

изтребители Локхийд Мартин Грипен Ф-16 Димитър Стоянов оперативен лизинг
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

7 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Kapa o Pango
    #7

    Най-скъпо излизат саботажите на съвеЦките кратуни във ВВС.

  2. простакa
    #6

    А бе, знаете ли, че един от 8те защитни механизма на "не-можещтите" се нарича : "рационализиране", т.е. намиране на извинения за неуспехите. Та, ния булгаристанците се милимЕ за "голема работа", ама сме "гола вода" с кир по вратЪ(което също е защитен механизъм, нарича се "фантазиране").

  3. popeto_sofia
    #5

    Ето какво ми каза и за “chaffs & flares”. :

    Да, абсолютно. Българските изтребители F-16 Block 70 са оборудвани с модерна система за изстрелване на диполни отражатели (chaff) и топлинни капани (flares) за защита срещу приближаващи ракети.По-конкретно, българските самолети са снабдени със системата AN/ALE-47 Countermeasure Dispenser System (CMDS).???? Как системата защитава самолета?AN/ALE-47 е изключително надеждна стандартна система на НАТО за изхвърляне на пасивни и активни смутители:Топлинни

  4. popeto_sofia
    #4

    Мога ли да попитам "т€еритория на Мики Маус" какво авиационно или техническо образование имаш ? :-) Или си тук само да повтаряш кремълски смешни опорки ? Аз мога да се аргументирам с образование и опит :-) а и доста хора ме познават в авиационната сфера

  5. popeto_sofia
    #3
    Отговор на коментар #1

    На тези глупости отговорих като коментар на статията която цитираш:

    "Ето какво ми отговори Geminii AI а може да се провери и от други източници:
    Да, българските изтребители F-16 Block 70 са оборудвани с високотехнологични системи за предупреждение за радарно облъчване (RWR). Те разполагат с цифров комплекс за електронна борба от последно поколение, който далеч надхвърля възможностите на по-старите, самостоятелни RWR системи.Българските самолети са снабдени с интегрирания комплекс за електронна

  6. асен
    #2

    този баят комуняга само вреди!

  7. т€еритория на Мики Маус
    #1

    Първите осем доставени F-16 са без инсталирана система за самозащита и предупреждение
    Актуално 03.09.2026 Автор: Обективно
    Първите осем доставени F-16 са без инсталирани системи за самозащита и предупреждение
    След 6-годишно чакане първият от 16-те изтребителя F-16 се приземи в трета авиационна база “Граф Игнатиево” на 30 април 2025 г. и все още не дава бойно дежурство, снимка: Посолство на САЩ в България
    Първите 8 пристигнали у нас изтребители F-16 (от общо 16, които България купи от САЩ) нямат

Препоръчано от редакцията