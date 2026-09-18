Опозицията не хареса мерките на кабинета за горивата

Опозицията не хареса мерките на правителството за противодействие на скъпите горива, като ги нарече "половинчати", "недобре таргетирани", "капково напояване" и дори обяви подозрения, че целят благоразположение на определени социални групи преди изборите.

ГЕРБ: Странно е, че парите се раздават преди изборите

"Мерките не са добре таргетирани, защото мярката, предвиждаща предоставянето на т.нар. инфлационен чек от 50 евро, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се, каза бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова.

"Това е странна смесица от мерки, които вече са предлагани, са залегнали по един или друг начин в бюджета за 2025 г. и които правителството "Желязков" на практика реализира - като мярката за помощта за тежкотоварния транспорт", посочи Петкова.

По думите ѝ е странно, че раздаването на ваучерите се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори. Според нея е странно и това, че определените хора за получаване на средства са над 550 000, които ще получат инфлационния чек до края на месец октомври.

По повод намаляването на акциза на пропан-бутана Петкова коментира, че мярката изисква доста време, тъй като трябва да се направи промяна в закона и тя да се нотифицира в Брюксел.

Трябва да се обърне внимание на 50-те евро, които ще бъдат раздадени и то в хода на една кампания, където правителството има ясно подкрепен кандидат. Не смятаме, че мярката реално ще намали инфлацията, а точно обратното, каза Александър Иванов от ГЕРБ-СДС. Той посочи, че пропан-бутанът е най-евтиното и най-малко използваното гориво. Ще отнеме много време, докато бъде нотифицирана комисия и бъде прието изменено законодателство, затова не смятаме, че този комплекс от мерки е нещо повече от "наливане на масло в огъня" на инфлацията, каза Иванов.

На предложените мерки трябва да бъде видяно и бюджетното изражение, защото не сме запознати с детайлите по сметката и колко ще струва това на правителството, допълни той.

Притеснявам се, че с тези недобре насочени мерки прозира единствено желанието за спечелване на някой друг глас в полза на кандидата за президент, фаворизиран от управляващото мнозинство, каза Владислав Горанов. Днешните заявки напомнят много на началото на мандата, в което бодро обявиха, че ще контролират цените, което доведе до най-високата инфлация в ЕС - 5,1 %, добави Горанов. В пазарна икономика трудно могат да се намерят предложения, които да компенсират цените, каза депутатът и добави, че дизелът в момента е много по-скъп при същите нива на суровия петрол, отколкото беше преди години.

Асен Василев, ПП: Подкрепата трябва да е за всички

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи правителствените мерки срещу високите цени на горивата като "недостатъчни" и обвини кабинета, че насочва подкрепата към ограничен кръг получатели вместо към всички граждани. Той заяви, че пакетът е в тон с обещаното на българския народ "капково напояване".

Според Василев предвидените 100 млн. евро за едрите зърнопроизводители ще увеличат печалбите им, тъй като те ще продължат да продават зърното на цените на световните борси.

Лидерът на ПП настоя за отстъпка за всички граждани при покупката на по-евтините горива извън премиум сегмента. По думите му вместо това средствата се насочват към 500 000 души, а останалите 6 млн. българи ще трябва да се справят сами.

Василев иронично коментира, че за тях остава да пият "по една студена вода", може би от "кошницата с грижа", като сами платят и водата, и кошницата, и грижата.

Попитан за предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана, Василев го определи като може би най-адекватната мярка. Според него обаче необходимостта от нотификация до Европейската комисия поставя под въпрос бързото ѝ прилагане.

"Демократична България": Мерките са половинчати

Мерките на правителството срещу високите цени на горивата са ограничени и няма да осигурят достатъчна подкрепа за гражданите. В същото време високият бюджетен дефицит е оставил държавата без необходимия резерв за реакция при кризи. Това заявиха депутатите от "Демократична България" Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Владислав Панев.

"Когато планираш дефицит от 5,7%, 7.2 милиарда евро дефицит и 10,1 милиарда евро нов дълг, оставаш без буфери при евентуални кризи, каквато е тази на пазара с горивата в момента. Затова и мерките са толкова половинчати. Управляващите да помислят дали не може да се намали бюджетният дефицит за тази година, 2026 г., под тези 5,7%, защото такива възможности има и тогава вече при една по-добра финансова стабилност на държавата може да се мисли за по-сериозни мерки при засилваща се криза", коментира Владислав Панев.

В заключение депутатът от "Демократична България" добави, че ако цените на петрола достигнат 150-200 долара за барел, "не виждам с какво правителството ще помогне в такава ситуация".

Според него предложените от правителството мерки са "половинчати" и ще помагат доста ограничено.

Той призова кабинета да потърси възможности за свиване на бюджетния дефицит значително под заложените 5,7%, защото иначе при евентуално допълнително поскъпване на петрола възможностите на държавата да реагира биха били още по-ограничени.

ДПС: Нека да видим ефекта от мерките

Лидерът на ДПС Делян Пеевски също коментира и обявените от правителството мерки заради високите цени на горивата. Според него на този етап те не са достатъчни, но призова да се изчака ефектът от прилагането им.

"Ще го видим, когато се случат... Според мен не са достатъчни. Но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение", заяви Пеевски.

"Възраждане": Предложенията са абсурдни

"Това за мен е кражба от държавния бюджет и е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите му това е абсурдна мярка и единственото решение е намаляване на ДДС на горивата. Така няма да има нужда от питане на Европейската комисия, с която се оправдава премиерът Румен Радев, посочи Костадинов.

"Ако направите анализ на земеделския сектор, ще видите, че над 90% от субсидиите отиват в 800 юридически и физически лица, свързани едни с други, които не са милионери, а милиардери", добави той.