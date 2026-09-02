"Oт Иран ще остане много малко". Тръмп с поредна заплаха срещу Техеран

Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) обяви, че е приключило нова серия от удари по ирански военни цели на фона на поредните заплахи на американският президент Доналд Тръмп.

"Съединените щати в този момент нанасят удари по ирански цели в близост до Ормузкия проток. Ударите са мащабни и мощни и са в отговор на неуспешния опит на иранците да поставят морски мини в протока, в който в момента няма мини (те са напълно премахнати или взривени!), както и на изстрелването от Иран на осем ракети по нашата военна база в Йордания, като всички те бяха успешно свалени", написа Тръмп в социалната си мрежа си Truth Social.

Според него ударите на Съединените щати са напълно оправдани.

"Ако провалената държава Иран отвърне на тази напълно оправдана атака, ще бъде ударена отново – много по-тежко и в много по-голям мащаб. Но дори това няма да бъде най-голямата атака от всички. Тя все още предстои и когато приключи, от Ислямска република Иран ще е останало много малко", допълни Тръмп.

Американското Централно командване съобщи, че е нанесло удари по обекти на Революционната гвардия в Иран, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура.

Иранската новинарска агенция ИРНА предаде, че най-малко 11 души са загинали след въздушните удари.

Междувременно Корпусът на гвардейците на ислямската революция предупреди, че ще накара САЩ да съжаляват за новите си атаки близо до Ормузкия проток.

"Сурово наказание очаква агресорите, САЩ ще съжаляват за новите си атаки", обяви говорителят Хусейн Мохеби в социалната мрежа Х, след като снаряди бяха изстреляни срещу южната част на Иран.

Впоследствие Техеран обяви, че в отговор на атаките е изстрелял ракети по американски обекти в Йордания и други страни в региона.

Йорданската армия съобщи, че е прехванала 10 от 13 балистични ракети, навлезли във въздушното пространство на страната, останалите три са паднали в обезлюдени райони, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Военните сили в Кувейт обявиха, че противовъздушната им отбрана също е отблъснала "атаки от вражески дронове" от Иран, като добавиха, че експлозиите, чути на цялата територия на страната в Персийския залив, са били причинени от предотвратените атаки.

Иранските медии съобщиха също така и за атаки срещу американска база в Бахрейн, въпреки че оттам все още няма официално потвърждение.

Размяната на удари през последните прекъсна временното затишие в конфликта и засилва опасенията от нова ескалация в региона. И Вашингтон, и Техеран отправиха предупреждения за още по-тежки ответни действия. Иран заплаши с тежки последствия и държавите, които оказват съдействие на американската армия.