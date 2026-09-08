Картини на Реноар за 9 млн. евро бяха откраднити в нов обир на музей

Крадци са задигнали три картини за около 9 млн. евро от музея на импресиониста Пиер-Огюст Реноар в Кан сюр Мер на Френската Ривиера, предадоха световните агенции.

Двама нападатели са проникнали в музея малко преди 6:00 ч. сутринта и са взели четири картини, но по време на преследването им от полицията са изпуснали една от тях. Те обаче са успели да избягат с останалите три картини.

Алармата в музея се е задействала в 5:48 ч., след което полицията била уведомена. Полицаите са пристигнали на място за пет минути, но било късно, за да усоетят кражбата.

Камерите за видеонаблюдение са заснели двамата мъже вътре в музея, като на записите се вижда как изрязват картините от рамките, вместо да ги свалят от стените. Според френските медии това предполага, че те са действали бързо и са били подготвени за конкретния тип обир.

Трите откраднати произведения са на стойност 9 млн. евро. По неофициална информация на британската медия "Sun" това са "Madame Colonna Romano", "La Jeune Femme au puits" ("Младата жена при кладенеца") и "Coco lisant" ("Коко чете").

"Атаката срещу музея на Реноар е атака срещу част от историята и наследството на Кан сюр Мер. Тези действия са особено сериозни“, посочва кмета на френския град Брайън Масон, цитиран от БТА.

Музеят на Реноар е създаден през 1960 г. в имението на художника в Кан сюр Мер, където той прекарва последните години от живота си и умира през 1919 г. Колекцията в музея включва 13 негови картини, както и около 40 скулптури, мебели и фотографии. Кметът не уточни кои произведения са били откраднати.

Най-ценните картини на Реноар са продавани за десетки милиони долари на търгове през последните години.

Според Европол, цитиран от Ройтерс, през последните години в Европа се наблюдава увеличаване на грабежите на произведения на изкуството, като традиционните организирани банди все по-често са заменяни от случайно сформирани групи, набирани чрез социалните мрежи.

Серията кражби започна преди година, когато през октомври от Лувъра бяха откраднати бижута за 88 млн. евро.