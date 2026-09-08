Електромобилите Lepas навлизат в България

Електромобилите LEPAS, новата марка на Chery Group, се подготвя да навлезе на българския пазар като част от разширяването на присъствието си в Европа.

Така българските потребители ще имат възможност да се запознаят с една от най-новите марки в глобалното портфолио на Chery Group.

През лятото за европейските пазари бяха доставени близо 1500 автомобила LEPAS L8 PHEV. Мащабната пратка бележи прехода от европейския дебют на марката към доставки за клиентите и е ключов етап в глобалната “Година на доставките” (Year of Delivery).

"България е важна следваща стъпка в развитието на LEPAS в Европа", заяви Кейдж Сю (Cage Xu), директор на LEPAS за България.

"Докато се подготвяме да представим LEPAS на българските потребители, амбицията ни е да изградим силно местно присъствие и да представим визията на марката за елегантна мобилност на българския пазар.", посочи той.

Дебютът на LEPAS в България е част от по-широкото развитие на марката в Европа, водено от глобалната философия на Chery Group - “In somewhere, For somewhere, Be somewhere”. Този подход означава изграждане на местна дейност и създаване на преживявания, съобразени със спецификите на конкретния пазар, а не просто представяне на автомобили на нови аудитории.