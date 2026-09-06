AI в колата – неизбежно полезен, но и рисков

Днешният автомобил не е просто превозно средство – той е дигитален спътник. Производителите се надпреварват да включат в него богати изживявания и вече не става въпрос за конски сили, модерен дизайн или интериорен лукс, а за това колко свързан, интелигентен и отзивчив е автомобилът.

Изкуственият интелект вече е част от индустрията – идентифицира пешеходци и други автомобили, "общува" си с останалите участници в трафика, може да предотвратява пътни инциденти, следи за задръствания и предлага алтернативни маршрути. Той също така изчислява оптималния разход на гориво или на батерия при електричките, поддържа скорост, поема при нужда управлението на колата, грижи се за най-ефективната експлоатация на машината и за поддръжката ѝ и дори предлага музика и разговори с шофьора.

Общувайки с други коли и дори с инфраструктурата – свързаните автомобили стават част от интелигентна мрежа и се прогнозира, че тази екосистема ще достигне 367 милиона превозни средства до 2027 г.

Възходът на електрическите превозни средства с продажби от над 250 хиляди бройки седмично през миналата година и прогноза да заемат 40% дял от пазара до 2030 г., обаче изисква още по-интелигентна инфраструктура. Зарядните станции, поддържани от IoT, системите за прогнозно търсене на енергия, оптимизацията на зареждането на автопарка в реално време и анализът на батериите стават все по-важни.

Технологиите с изкуствен интелект могат да прогнозират натоварванията на мрежата, пристигането и заминаването на електрически превозни средства, производството на възобновяеми източници и цените на електроенергията, отбелязва се в наскоро публикуван доклад на Международната енергийна агенция.

Изкуственият интелект вероятно ще бъде неразделна част от "интелигентното зареждане", като алгоритми следят здравето и състоянието на батерията и предлагат оптимални точки и време за зареждане. Това би осигурило максимален пробег на автомобила и би удължило живота на батерията с 40%.

При разработването на самите батерии в помощ на производителите идват усъвършенствани алгоритми, които да определят специфичната химия, размер и форма, за да се осигури най-добра производителност на батерията и по-издръжливи автомобили.

"В бъдеще нискоенергийните чипове с изкуствен интелект ще помогнат за намаляване на нуждата от големи батерии“, казва Норико Сузуки, лидер в технологичното мислене от Института за бизнес стойност на IBM. "Батериите за електрически превозни средства са скъпи и много тежки, което води до по-голямо натоварване на пътната инфраструктура", допълва той.

"Изкуственият интелект има потенциала да даде тласък за откриване на сложни материали и процеси за батерии, позволявайки по-бързо зареждане, по-висока енергийна плътност и подобрена устойчивост", смята и Муртаза Зохайр, изследовател на IBM в лабораторията в Алмаден.

Навлизането на изкуствения интелект в автомобилостроенето обаче крие и рискове от кибератаки и неоторизиран достъп до данни, събрани чрез микрофони, камери и сензори в превозните средства, или да позволят на злонамерени лица да деактивират или изземат дистанционно управлението.

Например, доказано е, че пропуските в сигурността на Nissan LEAF от 2020 г. могат да бъдат използвани за дистанционно управление на волана и други критични функции на автомобила. По-рано, през 2015 г., изследователи дистанционно хакнаха Jeep Cherokee, за да получат достъп до контролите за волан, спиране и ускорение. VicOne, компания за киберсигурност, идентифицира над 500 киберуязвимости в превозни средства, които са на пазара през 2024 г.

Друга слабост е нападателите дистанционно да отключат автомобилите чрез мобилната мрежа. Съвсем наскоро изследователи идентифицираха уязвимости в уебпортали, засягащи свързани превозни средства, които биха могли да позволят дистанционно проследяване или управление на функции като отключване, натискане на клаксона или дистанционно стартиране, използвайки само основна информация за превозното средство.

Киберрисковете обхващат и инфраструктурата за електрически превозни средства: изследванията демонстрираха безжични атаки, способни да прекъснат сесиите за бързо зареждане, което да повреди както електрическите мрежи, така и превозните средства.