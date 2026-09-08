Макрон призова ЕС да забрани ползването на социални мрежи от деца под 15 г.

Френският президент Еманюел Макрон призова председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен да се разработи преди президентските избори във Франция през 2027 г. забраняващ на деца под 15 години да използват социални мрежи, предаде агенция Ройтрес. По-рано във Франция беше приет законопроект за забрана на социалните мрежи за лица под 15 години. Конституционният съвет на страната обаче го блокира, определяйки го като прекомерно ограничаване на свободата на изразяване на непълнолетните.



В писмото до Фон дер Лайен, изпратено още на 29 август, Макрон призовава да бъдат "защитени всички деца в Европейския съюз" и да се въведе надеждна система за проверка на възрастта в социалните мрежи.



Преди президентските избори във Франция през 2027 г. Макрон явно си е поставил за приоритет въвеждането на ограничения за тийнейджърите при ползването на социални мрежи, отбелязва агенцията. Според него алгоритмите на социалните мрежи предизвикват пристрастяване и трябва да се регулират по-строго.



В края на юли френският парламент прие съответната норма за лица под 15 години, която трябваше да влезе в сила от септември. През август обаче Конституционният съвет блокира законопроекта, определяйки инициативата като прекомерно ограничаване на свободата на изразяване на непълнолетните. Макрон заяви, че законопроектът ще бъде преработен.



Дискусиите за необходимостта от забрана на социалните мрежи за непълнолетни се засилиха, след като през декември 2025 г. достъпът до тях беше блокиран за лица под 16 години.



Урсула фон дер Лайен по-рано обеща норма, която да ограничи достъпа на деца до подобни платформи. Тя се позова на експерти, които препоръчват на лица под 13 години да се разрешава използването на социални мрежи само под родителски контрол. Според тях ограниченията трябва да се облекчават с възрастта. Макрон обаче настоява за твърда забрана за тийнейджърите.