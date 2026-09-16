От корпоративна социална отговорност към измеримо въздействие - защо ДЗИ избра 80 добри дела за своята 80-годишнина

Корпоративната социална отговорност постепенно излиза от етапа на символичните жестове. Обществото все по-рядко оценява една инициатива единствено според размера на направеното дарение или мащаба на комуникационната кампания. По-важни стават въпросите какъв проблем е решен, до кого е достигнала подкрепата и какво остава след приключването на проекта.

На този фон ДЗИ избира да отбележи своята 80-годишнина не само с поглед към историята на компанията, а с ангажимент към настоящето. Чрез инициативата "Неочаквано добро" застрахователят ще подкрепи 80 добри мисии в различни точки на България. Замисълът е юбилеят да се превърне в поредица от реални действия в подкрепа на хора, обществени пространства и местни каузи.

В инициативите могат да участват служители, агенти, партньори, клиенти и представители на местните общности. Те са обединени под името "Агенти на доброто", а всяка акция е мисия с конкретна цел. Това може да бъде възстановяване или облагородяване на пространство, доброволческа помощ или дарение, съобразено с реална потребност.

Първата конкретна проверка на този подход вече се състоя в Струмяни. Над 15 представители на ДЗИ се включиха в почистването на детска площадка от натрупаните наноси. Така кампанията започна не със заявено намерение, а с работа на терен и подкрепа за конкретна общност.

Съществената разлика спрямо традиционната корпоративна кампания е последователността. Първо идва действието, след него резултатът и едва тогава публичният разказ. Това позволява комуникацията да бъде основана на факти, хора и видима промяна, вместо на предварително заявени обещания.

Струмяни е първата мисия, но предстоят още инициативи в малки и големи населени места. На кампанийния сайт https://dzi.bg/neochakvanodobro ще бъдат представяни следващите акции и резултатите от вече реализираните. Платформата дава възможност гражданите да предложат място или кауза, които имат нужда от освежаване, доброволческа помощ или дарение.

За "Неочаквано добро" най-смислената мярка за успех няма да бъде само броят на реализираните мисии, а хората и местата, до които те достигат. Всяка акция носи шанс една конкретна нужда да получи внимание, едно пространство да стане по-приветливо, а една общност да усети, че не е сама в усилията си да промени средата около себе си. Доброволците, вложеното време и мащабът на инициативата са важни, но още по-ценна е промяната, която остава след тях – видима, полезна и човешка.

Затова първата акция в Струмяни е повече от начална точка в кампанията. Тя е знак, че доброто може да започне от конкретен проблем и да се превърне в споделено действие – с участието на хора, които отделят време, труд и внимание за място, важно за местната общност. Следващите мисии ще дадат възможност този подход да достигне до още населени места и каузи. Така 80-те добри дела могат да останат не само като символ на юбилея на ДЗИ, а като поредица от малки, но значими промени, които правят средата по-добра за хората.