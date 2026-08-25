САЩ се готвят за най-голямата масова отмяна на визи в историята

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се готви да отмени туристическите визи и бизнес визите на до 200 000 чужденци, които са подали молба да получат статут на бежанци в страната, предаде Асошиейтед Прес.
Ако това се случи, тази мярка ще бъде най-голямата еднократна масова отмяна на визи в историята на САЩ, отбелязва агенцията.
Очаква се през следващите седмици Държавният департамент да обяви отмяната на т.нар. визи Б1 и Б2, издадени между 2016 г. и 2026 г., чиито притежатели са подали молба за получаване на убежище. Това става ясно от документи на Държавния департамент, до които агенция АП е получила достъп, както и според двама американски официални представители.
Мярката ще бъде предприета в координация с Министерството на вътрешната сигурност.
"Координираме действията си с Министерството на вътрешната сигурност, за да идентифицираме и отнемем визите на чужденци, които са пристигнали в САЩ, представяйки се за краткосрочни посетители, но след това са подали молба за получаване на убежище, за да останат тук за постоянно“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот, предаде БТА.
Откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втория си мандат миналата година, администрацията му постоянно засилва ограниченията спрямо кандидатите за визи.
Изисква се повече информация за историята им в социалните мрежи, както и внасянето на високи суми за обработката на визите, отбелязва АП. Тя също така изцяло забрани издаването на визи за граждани на определени страни.
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18 коментара
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Съединени А-нални Щати ! Населени с индианци, негри, мексиканци и ... бели тъпаци, голяма част от които са българи, живеещи предимно в Бостън и Шикагоууууу.
След войната в СССР татари, чеченци и други народности се върнаха от заточение по родните си места. Да се чувала за Макарти и гоненията на комунистите?Виж Макартизъм и колко невинни са попаднали по затворите и са избити.
Това е лъжа! 1. Демокрацията в САЩ си работеше – през 1944 г. си проведоха редовни избори за президент по средата на войната. 2.Комунисти в лагери не са пращани, тогава бяха съюзници. 3. За интернирането на японците САЩ официално се извиниха и платиха обезщетения още през 1988 г. Русия кога ще се извини за депортациите на цели народи от Сталин и кога Кремъл ще плати обезщетения за милионите жертви на ГУЛАГ?
Товарищ зеленочорапников и червенокюлотката му трябва да са доволни - Сащ хем махат визите хем самальотите си заминаха до второ нареждане!
Визите падат бе!
Когато САЩ са били във война през 2 св.война не е имало никаква демокрация, а японците, комунистите и други неблагонадеждни са били заточени в лагери докато войната приключи .
Тръмпландия? Аз бих я заобикалял като кална локва подобно на Рашистан, Северна Корея и подобни.
Мъка ми е за раашисткия тррол жора миайлович димИтров...