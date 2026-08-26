19-годишен младеж е намушкан с нож при пиянски скандал във Варна

Полицията във Варна разследва инцидент в района на крайбрежната алея, при който е пострадал 19-годишен младеж. Той е намушкан с нож, настанен е в болница с порезни рани по лицето и в гърба.
По първоначална информация от МВР инцидентът е възникнал, след като пострадалият и трима негови приятели в нетрезво състояние са влезли в спор с уличен музикант, предава БНР.
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3 коментара
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Alcohol Bad!..
Институциите са напълно абдикирали, полицаите ги мързи да дишат, добре че им вдигнаха заплатите
В Украинска Варна хората вземат мерки за защита ...............