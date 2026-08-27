Още два обекта на "Озон“ са били атакувани с украински дронове, Кремъл отново заплаши с твърд отговор

Руската компания за онлайн търговия "Озон“ (Ozon) съобщи днес, че два нейни логистични обекта - в Уфа и Оренбург, са били атакувани с дронове, предаде Ройтерс.

Не са възникнали пожари в нито един от двата обекта, а логистичният център в Оренбург вече е възобновил работа.

"Тази нощ нашите логистични обекти в Оренбург и Уфа бяха атакувани с безпилотни летателни апарати. Незабавно евакуирахме всички служители. По предварителни данни няма пострадали. Не са възникнали пожари“, се посочва в съобщението на "Озон", цитирано от ТАСС.

Обектът в Оренбург е възобновил работа. Логистичният комплекс в Уфа е получил незначителни щети, но засега остава затворен, тъй като трябва да бъде щателно проверен.

"Засега не приемаме доставки от фирми в Уфа, а тези, които вече са на път, пренасочваме към други обекти. Клиентите могат да правят поръчки както обикновено“, съобщиха от компанията.

От средата на юли Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започнаха да нанасят удари с дронове по складовете на най-голямата руска онлайн платформа за търговия Wildberries. За малко повече от месец бяха поразени над 20 разпределителни центъра на компанията в 16 региона. При това от строя са били извадени най-малко седем от десетте най-големи склада, включително най-големият — в Коледино, Московска област.

От 22 август започнаха атаки и срещу втората по големина руска онлайн платформа — Ozon. Първият удар е бил нанесен по обект в Чапаево, Самарска област, а на следващия ден — в Оренбург. На 24 юли са били атакувани едновременно четири склада — в Махачкала, Краснодар, Адигея и Невиномиск. Във всички случаи на обектите е избухнал пожар.

Анализаторите от Data Insight оцениха загубите на Wildberries вследствие на изгорелите складове на 147–223 млрд. рубли, а загубите на продавачите в платформата — на 445–507 млрд. рубли. Така общият размер на щетите може да достигне 800 млрд. рубли. От своя страна Ozon може да е загубил 30–62,5 млрд. рубли в резултат на атаките срещу инфраструктурата му, а неговите продавачи — 88,5–107 млрд. рубли.

Владимир Путин, коментирайки атаките с украински дронове, заяви, че те не са довели до никакви „критични последици“ за Русия. Междувременно той подписа указ, позволяващ предприятия и обекти, чиито собственици не са осигурили защитата им от атаки с дронове, да бъдат предавани под временно държавно управление.

От Кремъл обясниха, че тази мярка се налага, тъй като бизнесът не полага достатъчно усилия за защита на важни за страната предприятия от атаки.

Кремъл заяви днес, че Русия ще отговори твърдо на украинските удари срещу нейната търговска и икономическа инфраструктура, предаде ТАСС.

Русия няма нужда да засилва военната си кампания в Украйна, тъй като руските сили „вече настъпват там“, каза говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

Министерство на отбраната на Руската федерация обяви, от своя страна, че при нанесените през нощта удари по Украйна са били поразени металургични предприятия в градовете Запорожие и Кривой Рог, логистични центрове в Киев и околностите му, както и три украински пристанища, предаде Ройтерс.

Министерството посочи, че е нанесен удар и по петролна рафинерия в Кременчук, Полтавска област, както и по пристанищата Одеса, Черноморск и Рени.

Според руското министерство всички поразени обекти, сред които съоръжения за съхранение или сглобяване на дронове, са били използвани в подкрепа на украинската армия.

Украинският президент Володимир Зеленски призова партньорите на Украйна да подсилят противовъздушната ѝ отбрана след руските атаки тази нощ, предаде Укринформ.

Зеленски подчерта, че тази седмица европейските съюзници на Украйна са взели важни решения за подсилването на украинската противовъздушна отбрана.

Украинският президент направи изявление в този смисъл в социалната платформа "Фейсбук".

"Русия продължава да инвестира в ракети и в разширяване на войната си. Това означава, че са необходими повече ответни мерки. Тази седмица нашите европейски съюзници взеха важни решения за подсилване на украинската противовъздушна отбрана", каза Зеленски, като подчерта, че "за да откажем Русия от това да продължи да воюва, трябва ефективно да сваляме ракетите, на които Москва толкова много разчита за продължаване на войната".

Украинският президент каза, че още през нощта са предприети действия по отстраняване на последиците от руските атаки срещу украински региони тази нощ. При нападенията са били използвани както дронове, така и балистични ракети.

Според Зеленски руските сили са поразили критична инфраструктура в Полтавска, Сумска и Херсонска област. Атакувани са и жилищни сгради в Харковска област. В Краматорск е поразена многоетажна жилищна сграда. Трима души са ранени в Запорожие и двама в Кривой Рог. Многоетажна жилищна сграда е ударена в Одеса.