Financial Times: В ЕС отново призовават за използването на замразени руски авоари за Украйна

Държави от ЕС, сред които Швеция, Нидерландия, Испания и Полша, призовават Брюксел да поднови усилията, насочени към използването на замразени суверенни авоари на Русия за финансиране на Украйна, информира днес британският вестник Financial Times, като цитира по темата и външния министър на Швеция.

Тази стъпка е в отговор на опасенията, че Киев е изправен пред нова криза по отношение на помощта от Запада, твърди изданието.

Писмо от коалиция от държави, подготвено за изпращане днес до Европейската комисия, призовава да се поднови работата по въпросния план, съобщава вестникът, като се позовава на четирима свои източници.

Financial Times припомня, че през зимата намерението да се използват над 200 милиарда евро от авоари на руската централна банка, държани в ЕС, не е дало резултат, защото Белгия, на чиято територия са повечето от споменатите активи, е блокирала инициативата.

В писмото се иска яснота за възможен напредък по въпроса как чрез всякакви алтернативни правни и технически рамки може да бъде заобиколено ветото на Белгия.

"Сега е времето да се започне нова дискусия за това как можем да използваме замразените руски активи в украинска и в наша полза", заявява Мария Малмер Стенергард, външен министър на Швеция, цитирана от изданието.

"Това е честен и разумен начин да гарантираме, че Украйна може да защитава себе си, както и цяла Европа", добавя тя.