Над 1300 души са в неизвестност след бедствието на границата между Непал и Тибет

Спасителни екипи издирват над 1300 души, които са в неизвестност след внезапни наводнения и свлачища на границата между Непал и Тибет. При бедствието са загинали най-малко 165 души, а цели села са били отнесени от придошлите води, предаде АФП.

Ужасяващи кадри от охранителна камера от китайската страна на границата показват как огромна маса от кал и отломки се стоварва върху многоетажна сграда и я поглъща, докато десетки хора бягат. Вълната отнася автобуси и автомобили.

Сред изчезналите има много чужди туристи.

Според Геоложката служба на САЩ бедствието вероятно е предизвикано от срутване на ледник, довело до поток от отломки.

Вълна от вода и кал е преминала през села и населени места по течението на реките Бхоте Коши и Тришули. Непалската полиция съобщи, че е открила телата на 162 души.

Други 823 души в Непал, сред които 579 непалски и чуждестранни туристи, все още са в неизвестност, съобщи агенцията за управление на бедствията.

От другата страна на границата китайските държавни медии съобщиха, че при свлачището на граничния пункт Джиронг в Тибет са загинали трима души, а 558 души, сред които 260 чужденци, са в неизвестност.

"Цунами във вътрешността на страната"

Спасителите са газили през кал и тиня в търсене на оцелели, след като водите са залели долните етажи на многоетажни сгради.

Сред чужденците, с които няма връзка, има граждани на Индия, Австралия, Великобритания, Малайзия, Нидерландия, Португалия, Южна Африка, Южна Корея и САЩ.

Туристическата компания Himalayan Glacier съобщи, че 47 души от група, в която има и две деца, са в неизвестност.

Внезапният поток от кал и отломки е бил "като цунами във вътрешността на страната, преминало близо 170 километра надолу по долината на Бхоте Коши към Централен Непал", заяви австралийската историчка Рут Гембъл.

Расува, в северната част на Непал, е първият засегнат район. Жертви са регистрирани в общо седем непалски окръга, след като водите са достигнали до Читуан на юг, близо до границата с Индия.

Непалската армия извършва спасителни полети и евакуира хора. На жителите в опасните зони край реките е наредено да се преместят на безопасни места.

Китайският президент Си Дзинпин заяви, че "най-спешната задача е да се направи всичко възможно за издирването и спасяването на изчезналите".

Срутване на ледник предизвикало бедствието

Геоложката служба на САЩ съобщи, че срутване на ледник е предизвикало сеизмична активност и "катастрофални" последици надолу по течението в Непал и Тибет.

Първоначално събитието е било определено като земетресение с магнитуд 4.4 по скалата на Рихтер, но последвалият анализ на сеизмични данни и сателитни изображения показал, че земетресение не е имало.

Изменението на климата води до топене на ледниците по света, което увеличава риска от наводнения и срутвания.

Експертът Чиангун Джан предупреди и за опасност от ново наводнение заради блокирано течение нагоре по граничната река между Непал и Китай.

Сред засегнатите места е Сябрубеси - вход към популярни трекинг маршрути, както и райони, посещавани от поклонници, пътуващи към планината Кайлаш.

Пътните власти в тибетския град Шигадзе предупредиха, че пътищата в района са застрашени от свлачища и са опасни за преминаване, предаде БГНЕС.