QR кодове, разлепени из хотели и обекти, ще мерят качеството на туризма

В туристическите обекти ще бъдат въведени QR кодове, чрез които туристите ще оценява качеството на услугата по над 100 критерия, а данните ще постъпват в министерство на туризма. Това стана ясно в сряда от изказване пред журналисти на министър Илин Димитров. Цялата тази информация ще се мери от т.нар. "Обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт".

До информацията от оценките ще имат достъп местната власт, бизнесът, а също и в обобщен вариант самите туристи.

В момента всеки гражданин, който планира туристическо пътуване, може да провери качеството на услугите чрез сайтове като TripAdvisor, или през рейтингите и отзивите на платформи като Booking и Airbnb.

Туристическият данък - за туризъм и инфраструктура

Друга идея на Министерството на туризма е да предостави повече гаранции, че събираният туристически данък след това се разходва на местно ниво за развитието на туризма.

Идеята на ведомството на Илин Димитров предвижда минимум 50% от приходите от туристически данък да бъдат използвани за реклама и свързаност, а останалата част — за инфраструктура.

"Това ще даде по-силен глас на регионите в процеса на рекламиране на дестинациите и ще позволи средствата да бъдат насочвани към повече туристически събития", каза Илин Димитров. Министърът уточни, че предстоят промени в Закона за туризма за реинвестиране на туристическия данък от общините в реклама и авиосвързаност.

Ще се създава Фонд за свързаност и реклама

"Ще създадем от следващата година фонд за свързаност и реклама, защото реклама без добра свързаност не води до повече туристи", посочи министърът.

Илин Димитров уточни, че фондът ще се финансира директно от държавния бюджет. Той отбеляза още, че държавата "няма да пипа приходите на общините от местния туристически данък". По думите му фондът следва практиката на водещи европейски туристически държави, които генерират близо двойно повече туристически регистрации спрямо населението си благодарение на подобни инструменти.

От думите на министъра стана още ясно, че на 27 септември ще бъде създадена Асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм.

През септември предстои и посещение на висшето ръководство на TUI Group в България. То е планирано за 24–26 септември и в него се очаква да участват 150 висши мениджъри на компанията. Целта е да бъде поставено ново начало в отношенията с най-големия туроператор в Европа и да се подпише договор за реклама на глобално ниво.

Работи се и за улесняване на достъпа до страната ни. Министерството на туризма си сътрудничи с МВнР и МВР за увеличаване на капацитета на консулските служби, като специален фокус е поставен върху Турция. В процесс са преговори за възможността за издаване на визи на място – т.нар. visa on arrival.

Докъде стигна летния туристически сезон

От думите на министъра стана ясно, че въпреки трудностите и спадовете на определени пазари "сезонът не е провал", а запазва сходни обеми с предходната година, според данните от Единната система за туристическа информация. Той посочи, че за периода 1 юни – 31 юли 2025 г. страната е посрещнала 2 689 000 туристи, а за същия период на 2026 г. – 2 602 719.

Илин Димитров посочи, че за германския пазар са договорени над 100 000 самолетни седалки, като се очаква финализиране на разговорите за общо около 150 000 допълнителни места. Така по думите на министъра ще бъдат доближени нивата до предпандемичната 2019 г.