Може ли помилванията да торпилират Йотова? (подкаст)

Какво показват инициативните комитети, които издигнаха смятаните за основни конкуренти на предстоящите президентски избори - Илияна Йотова и Андрей Гюров? Какви хора застават зад всеки един от двамата? Възможно ли е скандалът с помилванията да торпилира Йотова в надпреварата? Преориентират ли се кметове на ГЕРБ към "Прогресивна България" на премиера Румен Радев?

Тези и други теми коментираха в този епизод на подкаста "Наяве с Mediapool" главният редактор на медията Стояна Георгиева и журналистите Ясен Бояджиев и Красен Николов.

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