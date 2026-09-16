Може ли помилванията да торпилират Йотова? (подкаст)

Какво показват инициативните комитети, които издигнаха смятаните за основни конкуренти на предстоящите президентски избори - Илияна Йотова и Андрей Гюров? Какви хора застават зад всеки един от двамата? Възможно ли е скандалът с помилванията да торпилира Йотова в надпреварата? Преориентират ли се кметове на ГЕРБ към "Прогресивна България" на премиера Румен Радев?
Тези и други теми коментираха в този епизод на подкаста "Наяве с Mediapool" главният редактор на медията Стояна Георгиева и журналистите Ясен Бояджиев и Красен Николов.
Повече вижте във видеото:
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
23 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Не, нямам време да гледам подкасти, още повече с разни журналистически изкопаеми.Този господин Бояджиев не беше ли един от радиото по времето на комунизЪма, сина на АБХФК също от радиото? Не е чудно нивото на вестника и на форума.
Миналия път на ДеБилите “торпелираха” собствения си кандидат за да направят идиотова вице(п)РеZидент на “героя и борец с мафията”.
Някой от тези тримата мерZавци е авторът на редакционната статия, излязла 2 седмици преди парламентарните избори в която обявяваха “Антикорупционен алиас” между гадевистите и ДеБилите, в същата гадев, човто вице е помилвала наркотрафиканти, беше обявен за “ герой и борец с мафоята” и възхваляван, че не “станал българския орбан” .
Каква би могла да бъде причината @медиапул цели 4 да прикрива “скандалните помилвания” на вицето ма “ героя и борец с мафията”, които са се случили през 2022?
Да бе, да. 1.5-те милиона напушени харесват това.
Тримата мерZZавците, съвсем случайно са забравили, че на предишните избори ДеБилите "торпилираха" собствения кандит г-н. Лозан Панов за да направят идиотова вице(п)РеZидент на "героя и борец с мафията".
Това си могъл, това си видял /за да види нещо човек освен очИ му трябват и много други органи, най-вече главен мозък/. Къде да "видиш" консенсуста и интелекта на г-н Гюров; начина и хората, с които избра да работи /направи непартийно правителство - от повечето партии/; колко компетентни и съответно подходящи за работата си; начина, по който работеха всички и за завършек - накрая оставиха вместо разруха, хаос документално и реално - ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВСИЧКО В РЕД. Но сега плюй, обиждай и т.н. - типично