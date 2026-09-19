Данъчни влязоха на проверки в казина и игрални зали

Масирани проверки в казина и игрални зали в цялата страна извършва Националната агенция за приходите. Наложените глоби са за над 630 000 евро. Една част от санкциите са за допускане на уязвими лица в обектите, както и за неправилно водене на отчетност. Към момента в регистъра на приходната агенция са вписани над 45 000 лица със зависимост от хазарт, които нямат право да влизат в казина.
До момента са установени 19 обекта в страната, при които тази забрана не е била спазена. Снощи проверяващите от НАП са действали по сигнал за присъствие на такива уязвими лица в игрална зала в Пловдив.
"В хода на проверката наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица с цел да проверим дали наистина в обекта се допускат уязвими лица. Не се потвърди сигналът, нашите служители не бяха допуснати. В обекта има установени нарушения, но то е във връзка с отчетността", съобщи Адриан Василев, началник сектор в "Фискален контрол" в НАП пред БНТ.
Друг интересен случай в София е игрална зала, в която четири поредни пъти служители на НАП са установили допуснати уязвими лица.
"Имаме издадени три броя наказателни постановления, като към момента същите се обжалват", каза Василев.
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2 коментара
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